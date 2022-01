Politimorder bliver bag tremmer

Politimorderen Steen Viktor Christensen skal fortsat sidde bag tremmer.

Det har Østre Landsret afgjort tirsdag, efter han havde søgt om prøveløsladelse fra sin dom på livsvarigt fængsel. Det oplyser Steen Viktor Christensens advokat, Janus Malcom Pedersen, til Ekstra Bladet.

I februar 2021 afslog Retten i Glostrup at løslade ham, og den afgørelse er blev kæret til landsretten, som nu har stadfæstet byrettens beslutning.

Da han i sidste uge blev kørt til landsretten, foregik det i en politieskorte med fuld udrykning, og han blev bevogtet af otte betjente, der blandet andet var bevæbnet med Colt M10-automatrifler. Retsmødet blev holdt for lukkede døre, fordi Steen Viktor Christensens advokat mente, at politimorderens sikkerhed er truet, hvis der kommer oplysninger frem om hans forklaring og nye dokumenter fra december 2021.

'Batman-røveren'

Steen Viktor Christensen, der blev offentligt kendt som 'Batman-røveren', har siddet bag tremmer i 30 år siden september 1991. Først med to domme på samlet 15 års fængsel - og siden 1998 på livstid efter de koldblodige mord på to finske politifolk, der blev begået under et røveri i Helsingfors.

Mordene skete, mens Steen Viktor Christensen var på flugt fra sin første uledsagede udgang fra Vridsløselille Statsfængsel.

Her afsonede han to domme på samlet 15 års fængsel for 10 røverier med et samlet udbytte på 5,5 millioner kr., for voldtægt mod en 22-årig bankassistent, som han holdt som gidsel, og for at have styret en narko-ring fra fængslet.

Anmodet om løsladelse flere gange

Det er anden gang siden 2017, at Steen Viktor Christensen forsøger at blive prøveløsladt fra livstidsdommen. I juni 2017 afslog Retten i Glostrup en prøveløsladelse, efter at Retslægerådet og Kriminalforsorgen havde advaret mod en løsladelse. En psykiater mente dengang, at det var 'vanskeligt at udtale sig om risikoen for recidiv' (tilbagefald, red.).

Under afsoningen blev Steen Viktor Christensen gift med en finsk kvinde, som han har en nu voksen søn med.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rockerveteranen 'Fehår' er tilbage i Hells Angels-vesten. Hør mere i Ekstra Bladets podcast 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.