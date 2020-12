Politipatrulje beskudt med fyrværkeri

En politipatrulje blev onsdag aften angrebet med fyrværkeri på Hvidovrevej i Hvidovre onsdag aften.

Det oplyser Københavns Vestegns politi til Ekstra Bladet:

- Vi får en anmeldelse om noget fyrværkeri

- Vi kører derud, og så bliver patruljevognen beskudt med fyrværkeri. Derfor sender vi flere patruljer derud, siger Torben Wittendorf, vagtchef.

Siden får politiet fat i to drenge. En 14-årig og en 15-årig.

- Drengene stikker af, men vi får fat i to. Vi kan ikke dokumentere, at de har skudt mod politiet. Men den 15-årige bliver anholdt, og den 14-årige bliver kørt hjem til sine forældre, siger vagtchefen.

Den 15-årige bliver sigtet efter straffelovens paragraf 252 for at have bragt andres ve og vel i fare.

Politiet fik anmeldelsen klokken 23.19.