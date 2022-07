Polsk spritbilist dømt for vanvidskørsel: Efterlod hårdt såret kammerat

En 45-årig polsk spritbilist er fredag blevet idømt 2,5 års fængsel for vanvidskørsel i september 2021, hvor han kørte galt og lod to alvorligt tilskadekomne passagerer i stikken

Fredag er en 45-årig polsk mand blevet idømt 2,5 års fængsel for vanvidskørsel på Amagermotorvejen i september 2021.

Manden var påvirket af alkohol under kørslen og slingrede så voldsomt, at en anden bilist på politiets anbefaling satte efter ham. Bilisten nåede her op på omkring 160 kilometer i timen for at følge med.

Den 45-årige kørte ude i nødsporet og var ved at ramme andre bilister på motorvejen. Han endte med at køre ind i autoværnet i tredje vognbane for derefter at køre ind i autoværnet i første vognbane, hvilket satte en stopper for vanvidskørslen.

Arm amputeret

I bilen var også tre passagerer, hvor to af dem blev slynget ud på motorvejen. De kom begge alvorligt til skade ved ulykken.

Men i stedet for at komme dem til undsætning, valgte den 45-årige at flygte fra stedet og endte med at tage helt til Polen.

De to tilskadekomne blev hastet til Rigshospitalet, hvor den ene vågnede op fra kunstig koma for at konstatere, at han havde fået amputeret sin højre arm.

Det viser en retsmedicinsk rapport, som fremgår af et referat fra 30. marts 2022 i forbindelse med varetægtsfængslingen af den 45-årige.

Desuden havde vedkommende fået revet pulsåren i venstre overarm over. Han havde skade på milten, begge overarme og flere brud på knogler i ansigtet.

Kontaktet af polsk politi

Den 45-årige erkendte i september 2021, at han var føreren af varebilen, men han mente ikke at være påvirket af alkohol.

Da han opholdt sig i Polen efter ulykken, var det polsk politi, der tog kontakt til ham for at oplyse, at dansk politi søgte efter ham. Derefter kom han til Danmark, hvor han blev anholdt.

Og nu har den 45-årig polak fået sin dom på 2,5 års fængsel.

I forbindelse med sagen blev en 35-årig sigtet for at hjælpe chaufføren med at flygte fra stedet.