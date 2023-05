Polterabend gik helt galt på svævebanen 

Det hele gik efter planen for 14 kvindelige gæster og bruden, da de lørdag eftermiddag var samlet til polterabend.

Lige indtil de ramte den store svævebane Big B ved Ledreborg Slot i Lejre Kommune på Sjælland.

Her havde nogle af kvinderne valgt at kaste sig ud på den 400 meters store svævebane. Men da bruden, som den tredje i rækken, lod sig hænge i selen og forsvandt ud mellem træerne, kom der et højt skrig.

Det skriver Sjællandske Medier.

Bruden havde kollideret med de to gæster, der var først på banen, og som af uvisse årsager ikke var nået i mål endnu. Et sammenstød, der ifølge mediet, efterlod den ene af kvinderne med en hjernerystelse og bruden med skade på tænderne.

Annonce:

– Da hun så bragede ind i de to andre, der stadig hang på banen, skreg de alle tre så højt, at vi kunne høre det, hvor vi stod og ventede på at tage banen. Og samtidig kom nogen løbende, der havde set uheldet, og sagde, vi ikke måtte køre afsted på banen. Vi anede ikke, hvad der var sket, og man når jo at blive rigtig bange, når man kun kan høre sine veninder skrige, men ikke kan se, hvad der sker, siger Rikke, der deltog i polterabenden, til mediet.

Undersøges

Efterfølgende har Midt- og Vestsjællands Politi bekræftet, at de lørdag fik en anmeldelse om uheldet på svævebanen.

- Vi har endnu ingen konklusion på, hvorfor uheldet skete. Vi skal nu have undersøgt de nærmere omstændigheder for ulykken, herunder ting som udsyn på banen, om sikkerhedskravene er overholdt og lignende, siger Martin Bjerregaard, pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

Samtidig har indehaver af svævebanen, High Til Tops K/S, taget ansvaret for ulykken, mens den udredes.