Poltiet advarer om fly: Stop ikke op

Midt- og Vestjyllands Politi kommer nu med en advarsel, efter et mindre fly styrtede ned ved Arnborg syd for Herning

Stop ikke op, når du kører forbi.

Sådan lyder meldingen fra Midt og Vestjyllands Politi, efter et mindre fly fredag styrtede ned tæt på motorvejen ved Arnborg syd for Herning.

Flyet holder fortsat havareret tæt på motorvejen, og det har fået flere til at køre langsomt forbi for at kigge, stoppe op for at tage billeder. Men det giver farlige situationer for den øvrige færdsel, skriver politikredsen på Twitter.

Derfor lyder meldingen fra ordensmagten: Nedsæt ikke hastigheden og stop ikke op.

Pilot ringede selv

Det var ifølge politiet piloten, der selv tog kontakt til alarmcentralen efter styrtet. Fredag lød meldingen på, at han ikke menes at have pådraget sig alvorlige skader.

Der er tale om et fly, der benyttes til at trække svævefly op, der fløj ind i et læhegn tæt på motorvejen i forbindelse med landingen.