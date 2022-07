Ponyejer franarret dusørpenge

Mikkel Reinhardt Kusks fire børn er ulykkelige, efter familiens pony er blevet meldt stjålet. Derfor udlovede de en dusør på 10.000 kroner - hvilket en snu mand så sit snit til at udnytte

Mikkel Reinhardt Kusk og hans familie har i over en uge ledt og ledt efter familiens pony, der forsvandt fra folden ved Lundgaardsvej ved Stoholm mellem 20. og 21. juli.

Oven i særligt børnenes savn til ponyen, er familien nu også blevet bedraget for 10.000 kroner af en mand, der så sit snit til at snyde sig til dusøren.

Kæle-ponyen, der i daglig tale kaldes Lamme på grund af hendes rolige gemyt og uldne pels ved fødslen, blev sidst set af familien 20. juli klokken 22.30. Her talte Mikkel hestene i folden, og han fik det til 14, som han plejer.

- Den 21. juli havde vi været på marked i Skive, og da vi kørte hjem 14.30, ville ungerne gerne ind forbi og sige hej til Lamme. Da vi kører derind med alle fire unger, er Lamme væk, fortæller Mikkel Reinhardt Kusk.

Familien Kusk har mange heste, men ponyen Lamme er børnenes og har en særlig plads i deres hjerte. Privatfoto

Vi dummede os

De følgende dage blev der ledt i stor stil. Familiens venner hjalp til med eftersøgningen, og de hyrede sågar en droneflyver til at søge i området. Men det var uden held, og derfor tyede familien Kusk til alternative midler.

De udlovede en dusør på 10.000 kroner til den, der kunne få familiens yndlingspony hjem til familien i Sparkær ved Viborg.

- Natten til torsdag dummede vi os så. En mand ringede og sagde, at han vidste, hvor Lamme var. Han lød professionel og fortalte næsten hviskende, at hans chef ejede bygningen, og derfor måtte vi love ikke at dele hans navn med nogen.

- Han risikerede at miste sit arbejde ved at sige det til os, sagde han, så han ville sende en adresse, når vi havde overført pengene.

Mikkel følte sig desperat, og derfor overførte han de 10.000 kroner til manden, som efterfølgende sendte en adresse. Men på adressen var der ingen pony. Dog var der registreret et firma under adressen - en rideklub.

- Han har gjort det godt, for det var ponyavl, der var registreret ved rideklubben. Jeg tog derhen og ledte alle vegne, men Lamme var der ikke. Han fortalte ellers i detaljer, hvilken boks hun stod i.

Havde allerede brugt pengene

Dagen efter ringede manden igen, men her var tonen en helt anden.

- Han sad nærmest og tudede i telefonen og fortalte, at han måtte være ærlig og havde brugt alle pengene på casino.

Familien har anmeldt sagen om den stjålne pony til politiet, og nu er der blevet tilføjet en anmeldelse om bedrageri oveni, fortæller Mikkel. Han håber på, at politiet kan bruge mandens kontonummer til at finde frem til ham. Derfor har han også anmeldt svindelsagen til både sin egen og mandens bank.

- Vi var jo desperate, og han lød så alvorlig, når han sagde, at han kunne miste sit arbejde ved at hjælpe os. For det andet gav han os jo sit kontonummer, og det kan du jo spore tilbage til ejeren.

- Nu er vi 10.000 kroner fattigere, og vi har stadig ikke fået ponyen. Så det er sgu lidt træls det hele, siger Mikkel Reinhardt Kusk.

Har man viden om, hvor Lamme, der på papiret hedder Nana, befinder sig, kan man kontakte politiet på 114.