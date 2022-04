Porsche i ulykke: - Jeg så en pistol

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: Der var tale om en dramatisk ulykke og et voldsomt efterspil, da en Porsche Cayenne Langfredag påkørte en mandlig fodgænger i København.

Her 14 dage efter er to mænd nu blevet anholdt for at stikke af fra ulykken, efter de havde befundet sig i Porschen.

De to blev i dag fremstillet i grundlovsforhør og i følge detaljerne, der kom frem, var der tale om et voldsomt forløb.

Begge har i følge politiet tilknytning til det københavnske bandemiljø. Ekstra Bladet erfarer, at der er tale om grupperingen NNV.

Den ene afviste overfor anklageren i retten i dag, at han er bandetilknyttet og sagde, at han bare 'kender mange mennesker på Nørrebro'.

Jeg kørte

Den samme mand, en 40-årig, fortalte noget overraskende under grundlovsforhøret, at han var den, der sad bag rattet i Porschen.

Han forklarede nu, hvordan han havde lånt Porschen af en veninde, og da han kørte en tur med to andre på Nørrebro den aften klokken cirka 18.45, skete der noget.

- En i bilen råbte pludselig 'pistol'. En bil var kørt op på siden af os, og jeg så en pistol, der blev peget mod os. Jeg jokkede på bremsen og lavede en u-vending. Nu kommer kuglerne om lidt, tænkte jeg. Jeg ville ikke skydes, lød forklaringen fra den spinkle mand, der var i ført en lyserød t'shirt og sorte jeans. Han havde sort skæg og sort kort hår i siderne og lidt bølget hår på toppen af hovedet.

Ramte lygtepæl

Han fortalte, hvordan han i det næste kryds ville undvige en bil, der drejede til venstre og opfattede det, som om han ramte en lygtepæl og en mur, og bilen holdt stille. Han anede ikke, at han rent faktisk havde påkørt en fodgænger, fortalte han i retten.

- Jeg var så forvirret. De andre i bilen sagde, at vi skulle løbe, så vi ikke blev skudt, fortalte han videre, mens der var helt stille i dommervagten, hvor venner sad på tilhørerbænken, og en klynge politifolk stod ved indgangen.

Han fortalte, hvordan han løb ned ad en sidegade. En kvindelig cyklist råbte til ham, at nogen var blevet påkørt, men han troede ikke på hende. Han havde stadig begivenheden med pistolen i tankerne.

- Jeg løb med stress og flugt i mit hoved, betroede han retten.

Manden er også sigtet for at have taget cyklen fra kvinden i sidegaden og for at have slået hende med flad hånd, da hun ville generobre sin cykel.

Men det benægtede han og sagde, at han bare havde svinget en arm ud for at smide kvindens taske i cykelkurven fra sig. Han ønskede bare at bruge cyklen for at komme væk.

Der er i følge anklageren og politiet et problem. De tror ikke på den 40-åriges forklaring.

De mener, at de to nu anholdte alene sad i bilen, men en anden førte Porschen, og at der har været en form for biljagt, hvor Porschen var efter en anden vogn. Det har vidner fortalt, at sådan så det ud, fortalte anklageren i dommervagten.

Var passager

Den 29-årige anholdte var passager i Porschen. Han blev afhørt efter den 40-årige, uden at de to måtte høre hinandens forklaring til dommeren. Den 29-årige fortalte ikke noget om, at der blev råbt eller talt om pistoler. Han beskrev, at der blot skete en ulykke i krydset, og at de alle i bilen var chokeret og løb af sted, og at han selv bittert fortrød, at han stak af.

Den påkørte mand er stadig indlagt på hospitalet med alvorlige skader som følge af uheldet. Han fik brud på ryggen og på benene.

Kæmpede for løsladelse

De to mænds forsvarsadvokater kæmpede for, at de anholdte skulle undgå en varetægtsfængsling.

Den 29-åriges advokat, Erbil Kaya, slog blandt andet på, at hans klient var i færd med en håndværkeruddannelse, og at det ville være ødelæggende, hvis han skulle fængsles. Desuden fremhævede han, at den 29-årige blot havde været passager, og at man som passager, der stikker af fra en ulykke, i sidste ende kun kan få en begrænset fængselsstraf.

Dommeren valgte dog at følge anklagerens krav om fængsling i 25 dage af hensyn til den videre efterforskning af ulykken og forløbet og afklaringen af, hvem der sad bag rattet.

