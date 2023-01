Præsident tissede i bukserne: Seks tv-folk anholdt

I Sydsudan er seks ansatte på en tv-station anholdt for at dele optagelser af landets præsident, Salva Kiir, besørge ved en officiel begivenhed

Under en officiel begivenhed fik Sydsudans 71-årige præsident, Salva Kiir, våde bukser, og kort efter var der en pøl ved fødderne.

Begivenheden - og dermed også uheldet - blev filmet af South Sudan Broadcasting Corporation (SSBC) - landets statstv-station - og delt med dem, der måtte se med på det store internet.

Det behagede bestemt ikke præsidenten og hans folk, som mente, at optagelserne blev delt uden tilladelse, oplyser Committee to Protect Journalists (CPJ) ifølge The Guardian.

Anholdt

Seks tv-folk blev anholdt for ugerningen. Det drejer sig om en redaktør, fotografer og teknikere.

Ifølge Muthoki Mumo, der er repræsentant for CJP, er anholdelserne et udtryk for 'et mønster hos sikkerhedsfolk, der tyer til tilfældige anholdelser, når dækningen ikke behager embedsmændene'.

Annonce:

- Myndighederne bør ubetinget løslade de seks SSBC-ansatte og sikre, at de kan arbejde uden trussel om anholdelse, har han udtalt.

SSBC har fortalt den uafhængige radiostation Radio Tamazuj, at de ikke har frigivet optagelserne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Optagelerne af Sydsudans præsident, Salva Kiir, har givet anledning til en diskussion om hans evne til at bestride præsidentposten. Arkivfoto: Brian Inganga, Ritzau Scanpix

Viralt

Alligevel nåede optagelserne vidt og bredt på de sociale medier i løbet af den seneste måned.

Det har givet anledning til spekulationer om præsidentens helbred og evne til at styre en hel nation, der har en del konflikter og kæmper med sult og klimaudfordringer.

Desuden er debatten også gået på, hvorvidt man kan tillade sig at dele optagelser af en mand, der har tisset i bukserne, da det for nogen kan vidne om manglende hensyn til et ældre menneske.

Præsident Salva Kiir har siddet på præsidentposten siden landets uafhængighed i 2011.