Præst bliver frivilligt bag tremmer

Ved det ene retsmøde efter det andet har den 44-årige præst Thomas Gotthard kæmpet for at blive løsladt, efter at han i november sidste år blev anholdt og sigtet for at slå sin kone, Maria From Jakobsen, ihjel.

Denne gang har han dog indvilget i frivilligt at blive bag tremmer, og derfor er mandagens retsmøde om fristforlængelse aflyst. Det oplyser anklager Anne-Mette Wedell Seerup til Ekstra Bladet.

Årsagen er dog ren og skær praktik, siger præstens forsvarer, Jesper Storm Thygesen.

- Der ligger ikke noget andet i det, end at jeg ikke kunne møde i dag, og så havde vi måske heller ikke de helt store forhåbninger om, at rettens skulle ændre deres kendelse - nu har de jo afsagt den samme kendelse de sidste fire-fem gange.

Maria From Jakobsen formodes dræbt, men hun er fortsat forsvundet. Privatfoto

- Der ligger ikke nogen anerkendelse i det. Han nægter sig stadig skyldig. Det handler mere om praktik end noget andet, siger forsvareren og tilføjer samtidig, at han og Thomas Gotthard endnu ikke har taget stilling til næste møde om fristforlængelse, som finder sted 31. marts.

- Det tager vi fra gang til gang.

Maria From Jakobsen, der er psykolog og har to små børn med Thomas Gotthard, forsvandt 26. oktober fra familiens hjem. I lang tid troede politiet, at hun var forsvundet frivilligt, men så blev manden anholdt og sigtet for at slå hende ihjel i en drabssag, som fortsat er uden lig.

Ad flere omgange har Nordsjællands Politi efterlyst vidner, der har set Thomas Gotthard i tiden efter hans hustrus forsvinden - blandt andet med en stor, blå tønde.

Politiet har fået en del henvendelser, men ingen af dem har ført til Maria From Jakobsen. Leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Nordsjællands Politi Jakob Rahbek siger, at politiet fortsat er interesseret i henvendelser om den store blå tønde.