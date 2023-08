Præst dømt: Delte krænkende sexvideo

En tidligere præst i Viby har fået en betinget fængselsdom for at dele krænkende sexvideo af kvinde fra sin menighed

Der er en tidligere frikirke-præst, der selv skal have en tur i skriftestolen.

I hvert fald er han onsdag blevet idømt 14 dages betinget fængsel for at vise en seksuel video af en kvinde fra sin menighed i Viby, som han havde dyrket sex med, til andre medlemmer af menigheden.

Det skriver TV 2 Østjylland, der var til stede under domsafsigelsen ved Retten i Aarhus.

Sex med fire kvinder

Udover at dele den krænkende video var den tidligere præst også anklaget for at fremvise seksuelle videoer af tre andre kvinder, som han ifølge tiltalen også havde et seksuelt forhold til i perioden 2017-2020.

Præsten blev dog frikendt for de tre andre sager, eftersom videoerne var blevet slettet og derfor ikke kunne indgå som bevismateriale, skriver lokalmediet.

Udover den betingede fængselsdom på 14 dage, skal præsten betale 2500 kroner i godtgørelse til den krænkede kvinde.

Byretten lagde i sin afgørelse vægt på, at præsten i funktion som præst i frikirken havde været en tillidsperson for kvinden.

Det er først blevet ulovligt for præster at misbruge sin position til eksempelvis at få sex i maj 2023.

Derfor var præsten heller ikke tiltalt for tidligere at have dyrket sex med de i alt fire kvinder fra sin menighed, skriver TV2 Østjylland.

Manden arbejder ikke længere som præst.