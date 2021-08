Præst idømmes 15 års fængsel for drab på hustru

45-årige Thomas Gotthard skal 15 år i fængsel.

Dommen er netop faldet i Retten i Hillerød. Her har han i dag tilstået at have myrdet sin hustru Maria From Jakobsen og derefter på brutal vis forsøgt at skaffe sig af med liget.

Anklageren havde krævet 15 års fængsel, mens forsvareren argumenterede for maksimalt 13 år.

Thomas Gotthard fratages også retten til at arve Maria From Jakobsen, ligesom han skal betale erstatning til parrets to fælles børn.

Sognepræsten blev før domsafsigelsen bedt om at stille sig ind i midten af retslokalet. Her stod han rank i sit sorte jakkesæt og hvide skjorte, mens dommeren læste op af sin afgørelse.

Præsten har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af strafudmåling.

Drabet fandt sted 26. oktober sidste år, umiddelbart efter at Maria havde kørt parrets fælles børn i skole.

I knap en uge havde præsten planlagt at slå hende ihjel. Han var forelsket i en anden kvinde, ønskede ikke at blive skilt for anden gang i sit liv, og ville have fred for sin hustru.

Den 43-årige psykolog blev slået i baghovedet med en sten. Præsten slog så hårdt han kunne, har han forklaret. Derefter dækkede han både hendes øjne, næse og mund og holdt fast, til hun døde af kvælning.

I dagene efter forsøgte han at opløse Maria From Jakobsen i kemikalier. Det lykkedes kun delvist. Liget blev derefter parteret og brændt, hvorefter han begravede resterne ved en viadukt i Sundbylille.

I retten tog Thomas Gotthard det sidste ord. Her rejste han sig for at holde en tale, men blev bedt om at sætte sig igen og henvende sig til retten.

- Jeg slog Maria ihjel. Jeg tog egenhændigt den beslutning at fratage hende sit liv. Jeg fratog mine børn deres ultimative kærlighed.

- Jeg er skyldig i en komplet tragedie. Hver eneste dag ville jeg ønske, at det ikke var sket, sagde han blandt andet.

