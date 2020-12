Præst sigtet for at myrde Maria

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den 44-årige mand, som er sigtet og fængslet for at have myrdet Maria From Jakobsen, er præst. Han er også hendes ægtefælle.

Det kan Ekstra Bladet afsløre, efter at Retten i Hillerød på anklagemyndighedens anmodning har ophævet navneforbuddet over manden i den meget omtalte drabssag uden lig. Forsvarer Jan Aarup kærede afgørelsen til Østre Landsret, men forgæves.

Retten i Hillerød oplyser fredag morgen til Ekstra Bladet, at kendelsen er stadfæstet i landsretten. Også vicepolitiinspektør Lau Lauritzen bekræfter, at navneforbuddet nu er bortfaldet.

Privatfoto

Maria From Jakobsens mand har siddet bag tremmer siden 15. november, hvor han blev anholdt. Dagen efter blev han stillet for en dommer og blev beskyttet af et navneforbud. Det har afskåret pressen fra at beskrive detaljer, blandt andet om hans relation til den 43-årige forsvundne kvinde.

Det begrænsning eksisterer nu ikke længere.

Drabssigtet præst: Drænet af andres sorg

Den 44-årige har ifølge politiet haft en mistænkelig adfærd i forbindelse med sin hustrus forsvinden.

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober. Privatfoto

Det var for eksempel ikke ham, der meldte den 43-årige psykolog savnet hos politiet. Det gjorde et andet familiemedlem, dagen efter at hun ifølge politiets gentagne efterlysninger havde forladt sit og familiens hjem i Frederikssund.

Længe blev sagen af politiet efterforsket som en forsvinding. Hvad der konkret fik politiet til at ændre kurs, har de ikke oplyst. Men Maria From Jakobsens nærmeste har givet politiet oplysninger, som ikke harmonerer.

Hans søn er sigtet for drab: 'Så surrealistisk, så du tror, det er løgn'

I de første uger meddelte politiet, at Maria From Jakobsen havde forladt sit hjem i 'stærkt nedtrykt tilstand'. Men personer tæt på Maria From Jakobsen siger til Ekstra Bladet, at de ikke deler den opfattelse. Et familiemedlem talte i telefon med den 43-årige psykolog om morgenen og har sagt til politiet, at hun virkede glad.

Adskillige personer tæt på Maria From Jakobsen siger også, at hun aldrig ville forlade sine børn frivilligt.

I dagbogskriverier, som politiet er i besiddelse af, fremgår det ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at Maria From Jakobsen tilsyneladende var bekymret og bange før sin forsvinden. Ifølge de private optegnelser var der en familiær situation, som tyngede voldsomt.

Maria-mysteriet: Politiet undersøger dagbogsnoter

Politiet frygter, at Maria From Jakobsen er blevet myrdet. Foto: Kenneth Meyer/Privatfoto

Den 44-årige præst har ifølge politiet heller ikke kunnet give en særlig god forklaring på sin færden i et område, som politiet er særligt interesseret i. Det er på Rødkildevej i Brønshøj, hvor en hvid Chevrolet Spark få dage efter, at Maria From Jakobsen var forsvundet, blev fundet med nøgler og hendes kørekort i.

Bilen tilhører familien, og det var derfor i lang tid politiets formodning, at Maria From Jakobsen var kørt til stedet, hvorefter hun forsvandt.

Manden har derudover ifølge politiet foretaget internetsøgninger på ordene havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler.

Politiet har også fundet store mængder af kaustisk soda og saltsyre i hans besiddelse.

Leder efter Maria på krematorier

Henviste til sin tavshedspligt

Politiet har foretaget talrige undersøgelser i jagten på spor i sagen. Foto: Kenneth Meyer

I grundlovsforhøret 16. november ønskede den sigtede ifølge retsbogen ikke at udtale sig. Han henviste til bestemmelsen i Danske Lov om præsters særlige tavshedspligt uden specifikt at redegøre for baggrunden for ikke at ville udtale sig i en sag, hvor han selv er sigtet for drab.

Retten bemærkede i øvrigt, at tavshedspligten kan tilsidesættes, blandt andet hvis der er tale om, at der kan være blevet begået en alvorlig forbrydelse.

Marias børn afhørt

Politiet har i flere uger været på overarbejde i jagten på at finde både Maria From Jakobsen og spor, som kan bidrage til at opklare den mystiske sag.

Leder på krematorier

Ud over familiens rækkehus har et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland været underkastet blandt andet kriminaltekniske undersøgelser. Både huset og en campingvogn på matriklen er blevet undersøgt for blod med Luminol.

Specialtrænede hunde har ledt efter Maria From Jakobsen i jorden og på vandet, og politiet har været til stede på genbrugspladser 'og andre steder, hvor det kunne tænkes, at der kan findes spor og effekter efter en eventuel forbrydelse'.

Detaljer i drabssag: Kræver en god forklaring

Blandt de mere uhyggelige steder, politiet leder efter Maria From Jakobsen, er på krematorier.

Politiet står dog fortsat uden et gennembrud i sagen.

Ekstra Bladet har spurgt både Nordsjællands Politi og anklager i sagen Anne-Mette Wedell Seerup, om man har mistanke om, at der er flere gerningsmænd.

Det ønsker de ikke at kommentere.