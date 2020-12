Præst sigtet for mord: Kirke ansætter spindoktor

Thomas Gotthard har selv været en åbenhjertig person - fra sognets- og menighedsrådets side lyder der ikke et ord efter offentliggørelsen af den 44-årige mands navn og billede

Præsten, som ifølge politiet har myrdet sin hustru, Maria From Jakobsen, har medvirket til, at Ansgarkirken i Hedehusene er blevet et sted, hvor sognebørn strømmer til.

Det beskrev Sjællandske Medier for fire år siden, hvor Thomas Gotthard og hans præstekolleger begejstret fortalte om kirkens nyvundne popularitet.

Efter offentliggørelsen af den drabssigtede præsts identitet har ingen lyst til at fortælle noget. Ekstra Bladet har forsøgt at få nære kolleger og toppen af kirkens menighedsråd til at udtale sig om den sigtede og sagen, men det er blevet afvist.

I stedet har ansat en pr-rådgiver til at håndtere den interesse fra pressen, som efter alt at dømme var ventet.

- Ansgarkirken har ingen kommentarer, men må henvise til politiet, siger Morten Huse Eikrem-Jeppesen, som er uddannet journalist, og ifølge sin virksomhed PressConnects hjemmeside har 20 års erfaring med strategisk kommunikation og et indgående kendskab til mediebranchen.

Succesfuld

På kirkens hjemmeside fremgår det, at han er sygemeldt. Hans telefonnummer står der stadig, og man kan også sende ham mails. Dem er han foreløbig forhindret i at besvare.

Thomas Gotthard, som nægter sig skyldig i drab, har siden 16. november været varetægtsfængslet og skal foreløbig være det til efter jul.

Han har i sine år som præst været meget tilgængelig og har blandt andet i lokalmedier fortalt åbenhjertigt om sig selv og de succeser, han har været med til at skabe i kirkerummet.

Thomas Gotthard har været med til at gøre Ansgarkirken populær. Nu er præsten fængslet for drab. Patruljevognen har ifølge Ekstra Bladets oplysninger intet med drabssagen at gøre. Foto: Kenneth Meyer

Seneste eksempel er Ansgarskirken, hvortil folk ellers strømmet til, efter at et yngre team med blandt andre Thomas Gotthard for fire år siden trak i præstekjolerne og moderniserede med både bøn, brunch og jazzband. Thomas Gotthard spillede selv i bandet.

Før den ansættelse var han præst i Skibby Kirke, hvor antal kirkegængere ved hans gudstjenester var så højt, at man ifølge Lokalavisen ikke havde set lignende siden slutningen af 50'erne.

Thomas Gotthard har stået bag mange børnevenlige arrangementer som præst. Her ses han underholde en flok under en julegudstjeneste i Sorgenfri Kirke i 2013.

Maria From Jakobsen har boet i præstegården i Skibby, efter hun fandt sammen med sin mand. Han sagde trods sin egen rolle i kirkens succes op af personlige årsager efter fire år.

Søger vidner

Maria From Jakobsen har ikke givet livstegn fra sig siden 26. oktober. I flere uger blev sagen efterforsket, som om hun frivilligt var forsvundet. Det ændrede sig, og hendes ægtefælle blev anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for drabet.

Vicepolitiinspektør Lau Lauritzen fra Nordsjællands Politi har tidligere erkendt, at drabsefterforskningen, hvor politiet mangler et lig, er en kamp mod tiden, men man fortsætter ufortrødent arbejdet.

Thomas Gotthard er sigtet for drab på sin egen kone. Privatfoto

Nu håber efterforskerne, at offentliggørelsen af Thomas Gotthards billede og navn kan få eventuelt 'ubevidste vidner' til at henvende sig med brugbare oplysninger til opklaringen.

Altså mennesker, som ikke har været klar over, at de set Thomas Gotthard i en situation, som politiet kan finde interessant.

Som Thomas Gotthards advokat siger, kan det ligeledes vise sig at kunne komme den sigtede til gode.

- Det kan være, der dukker vidner op, der støtter min klients sag, siger Jan Aarup til Ekstra Bladet.

