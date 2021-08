Præsten får sin vilje

Få et overblik over sagen her

Thomas Gotthard får lov til at forklare sig for lukkede døre

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Dommeren i retten i Hillerød har netop lukket dørene for et indenretligt forhør, fordi den tiltalte Thomas Gotthard ikke ser sig i stand til til fulde at forklare, hvordan og hvorfor han myrdede sin hustru sidste efterår, hvis offentligheden er til stede i retslokalet.

Pressen og adskillige tilhørere er derfor lige blevet sendt ud, hvorefter det forventes, at sognepræsten aflægger fuld tilståelse i sagen.

Det var i foråret, at den 45-årige sognepræst blev tiltalt for at dræbe sin hustru, den 43-årige Maria From Jakobsen, og efterfølgende skaffe sig af med liget.

Maria From Jakobsen efterlader sig to børn, to søstre og sine forældre. Privatfoto

Både anklagemyndigheden og forsvarer Jesper Storm Thygesen anmodede ved retsmødets begyndelse om at få dørene lukket.

- Desuden må vi også konstatere, at muligheden for, at min klient kan afgive en fuld forklaring, mens offentligheden er til stede, er ret lille, sagde forsvareren blandt andet, og han slog fast, at et åbent retsmøde ville hindre sagens oplysning, fordi hans klient så ikke vil se sig i stand til at aflægge fuld forklaring.

Forsvarer Jesper Storm Thygesen, da han ankom til retten tirsdag morgen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Pressen protesterede voldsomt og henviste blandt andet til en sag fra 2000, hvor Peter Lundin nægtede at udtale sig under et retsmøde, hvis dørene ikke blev lukket.

Retten i Rødovre besluttede dengang at beholde dørene åbne og henviste blandt andet til, at en sigtet ikke skal kunne råde over reglerne om retsmøders offentlighed.

I sidste ende valgte dommeren i Retten i Hillerød dog alligevel at imødekomme Thomas Gotthard på den baggrund, at en manglende forklaring fra præsten vil hindre sagens afslutning.

Den 45-årige sognepræst får derfor nu lov til at komme med sin version af sagen bag lukkede døre.

Hvis anklager Anne-Mette Wedel Seerup under det indenretlige forhør er tilfreds med Thomas Gotthards tilståelse, vil der blive afsagt dom ved en tilståelsessag senere i dag.