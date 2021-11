Præsten skrev til Marias forældre: 'Patetisk'

Maria From Jakobsens forældre giver ikke noget for deres svigersøns undskyldning, som han sammen med tilståelsen skrev i et flere sider langt brev til dem

Lyt til fjerde afsnit af Ekstra Bladets podcast om drabet på Maria From Jakobsen her eller i din foretrukne podcast-app:

'Mandag den 26. oktober om morgenen slog jeg Maria ihjel. Jeg fratog Maria hendes fremtid, håb og drømme. Siden da har jeg gjort jeres liv til et levende mareridt med uvished og en konstant og evig frygt. Det slutter nu'.

Da Thomas Gotthard gik til bekendelse og overfor Nordsjællands Politi omsider tilstod sin forbrydelse, sendte han også besked til Maria From Jakobsens nærmeste.

Blandt andre hendes forældre Inger From Jakobsen og Søren Jakobsen, som i begyndelsen af juni fik overbragt brevet, der er skrevet fra en celle i Holbæk Arrest.

For morderen Thomas Gotthards svigerfar er han død. Privatfoto

Maria From Jakobsens mor og far overvejede, om de overhovedet skulle læse brevet fra den svigersøn, de i sin tid tog til sig uden forbehold. Og som tog deres datter fra dem.

De endte med at læse det.

- Det er det der patetiske, afbryder Inger From Jakobsen sig selv, mens hun læser de håndskrevne sider op for Ekstra Bladet.

Det er første gang, hun og Maria From Jakobsens far har haft brevet fremme, siden de fik det.

Overflade

I brevet beskriver Thomas Gotthard blandt andet, hvordan han med egne ord mistede besindelsen og dræbte Maria From Jakobsen.

- Man mister ikke besindelsen gennem flere måneder, siger Inger From Jakobsen, hvis svigersøn i brevet også skriver, at han håber, familien kan komme nogenlunde videre med sit liv.

Maria From Jakobsen talte med sine forældre hvis ikke hver, så hver anden dag. Privatfoto

Inger From Jakobsen og Søren Jakobsen har intet til overs for Thomas Gotthard eller hans tilståelse eller de undskyldninger, han også giver svigerforældrene i brevet.

- Det har været med koldt overlæg. Han har planlagt det, siger Søren Jakobsen.

- På mig virker det ikke som om, han fortryder. Det kan godt være, han har en masse ord om det, men det er overflade, overflade, overflade, fortsætter Inger From Jakobsen.

Her er ruten - og de fem steder - Thomas Gotthard kørte med Maria From Jakobsens lig.

Du kan høre mere om brevet og forældrenes syn på den mand, der dræbte deres datter, i Ekstra Bladets podcast 'Præsten fra Helvede'.

Her deler det ældre ægtepar også lidt af deres minder om datteren, hvis børn de nu har taget til sig. Familien har startet en indsamling på mariafromjakobsen.dk til fordel for børnene.

Ondskab, løgn og bedrag

Maria From Jakobsen ville aldrig frivilligt forlade sine børn. Det har familie og venner sagt igen og igen, siden den 43-årige psykolog fra Frederikssund sidste år forsvandt. Privatfoto

Inger From Jakobsen og Søren Jakobsen mistede deres datter, da hun blev dræbt af Thomas Gotthard.

De har i et stort interview med Ekstra Bladet fortalt om sorgen, de mange løgne og den ondskab deres svigersøn har vist sig at rumme. Og om deres elskede datter, som de skal vænne sig til at leve uden.

Naboer til en morder: Sådan løj han

