Præstens blodpenge: Ingen udsigt til erstatning

Maria From Jakobsens børn må se langt efter erstatning for myndighedernes systemsvigt i forbindelse med deres mors død

Med mere end otte måneders forsinkelse får Maria From Jakobsens to mindre-årige børn endelig de penge, de havde krav på i forbindelse med hendes død. 30.000 kroner hver får de fra moderens pensionsordning i ATP.

Men selv om de har ventet mere end trekvart år. Selv om pengene først blev udbetalt til deres mors morder Thomas Gotthard. Og selv om fejlen først blev opdaget, da Ekstra Bladet for nylig gik ind i sagen, er der umiddelbart ikke udsigt til, at de bliver kompenseret for myndighedernes svigt.

'Der står ikke noget i reglerne om økonomisk kompensation', skriver kundecenterdirektør i ATP Jan Sabroe til Ekstra Bladet.

Læs mere her: Mentalerklæring: Sådan ser præsten sig selv

Dermed er der i loven om ATP slet ikke taget højde for en situation, hvor udbetalingen sker stærkt forsinket. Det på trods af, at almindelige danskere bliver pålagt både strafrenter, gebyrer og i sidste ende trues med fogedretten, hvis vi ikke betaler vores regninger til tiden.

Præst fik blodpenge

Sagen om blodpenge til mordere har siden Ekstra Bladets afsløring vist sig at stikke dybt. I sidste måned afdækkede avisen, hvordan Thomas Gotthard havde fået udbetalt i alt 105.000 kroner fra hustruens ATP-pension, efter at han tilstod drabet på hustruen Maria From Jakobsen.

Hun var mor til to af hans fire børn, og dermed sikrede han sig 45.000 kroner som ægtefælle og 60.000 kroner til parrets børn.

Pengene skulle han aldrig haft, fordi en morder ikke skal kunne tjene på sit offers død, og det var anklagemyndighedens opgave at få stoppet udbetalingen. Det skete bare ikke. Og ifølge ATP er det aldrig sket. Pensionsselskabet har ikke en eneste gang i løbet af de mange år, ordningen har eksisteret, fået en anmodning fra anklagemyndigheden om at stoppe udbetalingen i relevante sager, lød det.

Justitsminister Nick Hækkerup har nu iværksat en undersøgelse af, hvor mange mordere, der uberettiget har fået ATP-penge gennem årene.

Maria From jakobsen blev 43 år. Hun arbejdede som psykolog på Holbæk Sygehus og var mor til to børn, som var hendes et og alt. 26. oktober 2020 forsvandt hun pludselig. Privatfoto

'Ikke urimeligt'

Efter at Ekstra Bladet gik ind i sagen om Thomas Gotthard, blev de to børns bedsteforældre informeret om, at børnene får deres penge.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup har efterfølgende sagt til Ekstra bladet, at han mener, justitsvæsnet og ATP bør stikke hovederne sammen og finde en måde at kompensere Maria From Jakobsens børn på.

Det ville justitsministeren dog ikke love kom til at ske, da han lod sig interviewe af Ekstra Bladet før påske:

- Jeg kan ikke give håndslag på det. Det, jeg kan sige, er at det ikke er et urimeligt synspunkt.

- Om der er særlige regler i ATP som giver eller begrænser mulighederne for det, ved jeg ikke. Så det må ATP forholde sig til. Og eventuelt tage op med Beskæftigelsesministeriet.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Domsafsigelse i retten i Hillerød, da Thomas Gotthard blev idømt 15 års fængsel for mordet på Maria From Jakobsen

Ministeren: For tidligt at sige om loven kan ændres

Ekstra Bladet har derfor spurgt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, hvad han vil gøre for, at Maria From Jakobsens børn får et økonomisk plaster på såret for systemsvigtet. Han skyder dog beslutningen til hjørne med henvisning til den undersøgelse, der nu er i gang.

I et skriftligt svar via ministeriets presseafdeling citeres han for følgende.

'Det er selvfølgelig dybt beklageligt, at pengene til afdødes børn i første omgang er blevet udbetalt til den dømte, og at det har forsinket udbetalingen til børnene. Efter mine oplysninger har børnene dog ikke fået mindre udbetalt end de ville have fået, hvis pengene ikke i første omgang var blevet overført til den dømtes konto.'

'Det ændrer dog ikke ved, at det lader til at have været et alt andet end tilfredsstillende sagsforløb for de efterladte børn. Derfor glæder det mig også, at Rigsadvokaten og ATP nu sammen vil undersøge omfanget af sager som denne. Af samme grund er det også endnu for tidligt at sige, om der er grundlag for at ændre lovgivningen.'

Thomas Gotthard var præst ved Ansgarkirken i Hedehusene, da han dræbte sin hustru. Kirken har været fuldstændig tavs om at en af deres præster viste sig at være morder. Privatfoto

Blodpenge ryger tilbage i pensionskasse

Drabet på Maria From Jakobsen udløste en ægtefællesum på 45.000 ATP-kroner til hendes mand og ægtemand. Penge han aldrig skulle have haft, og som nu ryger tilbage i ATP's pengekasse.

Maria From Jakobsens bedsteforældre er uforstående over for, at pengene ikke går videre i arv til børnene. De bliver bakket op af Dansk Folkepartis Peter Skaarup.

– Det vil være helt rimeligt, at pengene går til børnene. At de får de penge, deres mor har optjent. Det er hendes, og det vil da være mærkeligt, at ATP skal tjene på det, har retsordføreren sagt til Ekstra Bladet.

Peter Skaarup er klar til at ændre loven.

Men det lader beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ikke til at være. Ekstra Bladet har spurgt ham, hvordan det kan være rimeligt, at de penge ikke går videre til børnene. Og om han er villig til at lave loven om, hvad det angår. Ingen af delene svarer han direkte på. Skriftligt lyder det i stedet:

'ATP’s udbetalinger til en ægtefælle og deres børn er uafhængige af hinanden. Børnene får altså ikke et mindre beløb udbetalt, fordi pengene til en forældre ikke udbetales – eller kræves tilbagebetalt.'

Præsten fra Helvede

Ekstra Bladet har lavet en podcast i fire afsnit om drabet på Maria From Jakobsen. Gennem venner, naboer og familie fortælles historien om den 43-årige psykolog og hendes forsvinden, præstens forbrydelser og løgne. Og hvordan han i sidste ende alligevel blev fældet.

Lyt til podcasten om drabet på Maria From Jakobsen ved at klikke her. Eller i din foretrukne podcast-app