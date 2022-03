Præstens blodpenge: Ny udvikling i sagen

Maria From Jakobsens to børn får nu de penge, som de burde have haft fra Arbejdsmarkedets TIllægspension (ATP), da deres mor døde, men som i stedet blev udbetalt til morderen; deres egen far.

Det oplyser deres mormor og morfar, Inger og Søren Jakobsen, der i dag har forældremyndigheden over børnene.

Efter at Ekstra Bladet i weekenden afslørede, at den nu drabsdømte præst Thomas Gotthard scorede 105.000 kroner fra hustruens pension i ATP, er bedsteforældrene i denne uge blevet kontaktet af selskabet og fået oplyst, at hver af børnene nu vil få 30.000 kroner. Penge, som de burde have fået udbetalt sidste sommer.

Læs mere her (+)

Inger og Søren Jakobsen ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Tilbage står spørgsmålet om de resterende 45.000 kroner på Thomas Gotthards konto. Det er et beløb, der normalt udbetales til ægtefællen, når partneren dør, men som han aldrig burde have haft.

Kundedirektør i ATP, Jan Sabroe, afviser at udtale sig om den konkrete sag, men oplyser, at hvis ATP 'bliver gjort bekendt med, at en ægtefælle bliver frakendt arveretten som følge af en forbrydelse, så kan den udbetalte ægtefællesum tilbagesøges'.

Det betyder dog ikke, at summen går videre til hverken børnene eller de nye værger. De ryger tilbage i ATP's pengekasse.

'Den tilbageføres til medlemmernes samlede forsikringsformue', oplyser Jan Sabroe i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Gotthard som han så ud, da politiet anholdt ham næsten tre uger efter, at han havde ddræbt sin hustru 26. oktober 2020. Politifoto

Ved en retssag 3. august 2021 blev Thomas Gotthard idømt 15 års fængsel og samtidig frakendt retten til at arve og på nogen måde få del i Maria From Jakobsens pensioner, forsikringer m.m.

Hovedargumentet er, at det ikke skal kunne betale sig at slå nogen ihjel.

– I særdeleshed skal en ophavsmand til drab ikke kunne få penge ud af det. Der må ikke være nogen vinding ved at slå nogen ihjel, har anklager Anne-Mette Wedell Seerup tidligere pointeret over for Ekstra Bladet.

Ingen løftede øjenbryn: Morderen fik automatisk pengene

Kundedirektøren hos ATP, der ikke har ønsket at stille op til et mundtligt interview, har i en mail tidligere påpeget over for Ekstra Bladet, at alle reglerne blev fulgt, da pengene blev overført til morderens konto.

Således tjente præsten i første omgang 105.000 kroner på sin hustrus død, uden at nogen løftede et øjenbryn.

Udbetalinger fra ATP sker automatisk og uden om skifteretten, og kundedirektøren erkendte, at der ikke bliver screenet for de nærmere omstændigheder, når folk dør, og ATP'en skal udbetales. Derfor har ATP ikke 'været i stand til at tage tilstrækkelige særlige hensyn'.

- Hvad har I tænkt jer at gøre for at undgå lignende tilfælde i fremtiden?

'Det er meget vanskeligt at sikre, at drabssager opdages i den automatiske proces, som sikrer, at langt de fleste får forsikringssummen udbetalt hurtigst muligt, men en løsning kunne være, at politiet underretter os i forbindelse med drabssager', lød det fra Jan Sabroe.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.

Ekstra Bladet arbejder på at få opklaret, hvor ofte ATP har udbetalt penge til mordere som følge af drab på ægtefæller.

Maria From Jakobsen var mor til to børn, som var hendes et og alt. Privatfoto

Skaarup afkræver ministeren svar

Peter Skaarup, som er retsordfører for Dansk Folkeparti, har allerede sagt til Ekstra Bladet, at han vil rejse ATP's behandling af Maria From Jakobsens pensionsmidler over for Nick Hækkerup (S):

– Jeg vil spørge justitsministeren, om det er almindelig praksis, for hvis det er korrekt håndteret af ATP, så har vi et problem, og så vil der være andre tilfælde, hvor det kan være sket. Og så skal der sørges for, at det bliver lavet om.

– Det er fuldstændig grotesk og godt nok krænkende for retsbevidstheden og ikke mindst for børnene, som står tilbage der og må se, at Gotthard får ret store midler udbetalt, som burde gå til dem. Det vil aldrig gøre det ud for tabet, men trods alt være et lille plaster på såret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Præsten fra Helvede

Thomas Gotthard blev fyret som sognepræst, efter at han blev dømt for efter forudgående planlægning at have dræbt sin kone og forsøgt at skaffe sig af med hendes lig. Privatfoto

Ekstra Bladet har lavet en podcast i fire afsnit om drabet på Maria From Jakobsen. Gennem venner, naboer og familie fortælles historien om den 43-årige psykolog og hendes forsvinden, præstens forbrydelser og løgne. Og hvordan han i sidste ende alligevel blev fældet.

Lyt til podcasten om drabet på Maria From Jakobsen ved at klikke her. Eller i din foretrukne podcast-app

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I denne uge startede sagen mod seks mænd med tilknytning til bandemiljøet, der er tiltalt for at likvidere to banderivaler. Hør mere i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.