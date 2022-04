Præstens blodpenge: Politiet beklager

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi har svigtet i sagen om de 105.000 kroner, som morderen Thomas Gotthard fik udbetalt fra sin hustrus ATP-ordning, efter at han havde dræbt hende.

Det erkender politikredsen over for Ekstra Bladet.

Presseafdelingen har sendt følgende udtalelse, som ingen dog vil lægge navn til:

’Der findes retningslinjer for, hvornår ATP skal underrettes om igangværende drabsefterforskninger, så der ikke sker udbetalinger fra ATP til personer, der er eller kan blive frakendt retten til arv, forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser, der er afhængige af en anden persons død. Disse retningslinjer er ikke blevet fulgt i den pågældende sag, hvilket er meget beklageligt.’

Thomas Gotthard blev anholdt i december 2020 for drabet på sin hustru. På det tidspunkt var hun stadig forsvundet. Først i sommeren 2021 tilstod han og førte politiet til hendes jordiske rester. Omkring en måned senere blev ATP-pengene udbetalt. POlitifoto

De 105.000 kroner dækker over en ægtefællesum på 45.000 kroner og 30.000 kroner til hver af parrets to mindreårige børn. Det særlige ved ATP er, at pengene udbetales få uger efter dødsfaldet og altså går udenom skifteretten.

Men Thomas Gotthard skulle aldrig have haft pengene fra Maria From Jakobsens pensionsordning. Og det var anklagemyndighedens ansvar at få udbetalingen stoppet eller i det mindste bede ATP om at tilbagesøge pengene, efter de alligevel var sat ind på morderens konto.

Vil indskærpe retningslinjerne

Det skete kke. I stedet er det først, efter at Ekstra Bladet i sidste uge gik ind i sagen, at børnene får de 30.000 kroner hver - med næsten ni måneders forsinkelse. Ægtefællesummen på 45.000 kroner ryger tilbage i ATP's kasse.

Nordsjællands Politi oplyser, at de nu vil indskærpe retningslinjerne for at ’undgå lignende tilfælde fremover’.

Maria From Jakobsen blev 43 år. Hun var mor til to børn, som var hendes et og alt. Privatfoto

Ekstra Bladet ville gerne have haft svar på, om politikredsen generelt underretter ATP om ægtefælledrab, eller om de har andre sager, hvor det ikke er sket. Svaret fra presseafdelingen lyder, at det ikke bliver gjort op.

Den erfarne bistandsadvokat og talskvinde for Hjælp Voldsofre kalder det over for Ekstra Bladet 'anstødeligt', at en person kan tjene penge på at slå sin ægtefælle ihjel.

Præsten fra Helvede

Ekstra Bladet har lavet en podcast i fire afsnit om drabet på Maria From Jakobsen. Gennem venner, naboer og familie fortælles historien om den 43-årige psykolog og hendes forsvinden, præstens forbrydelser og løgne. Og hvordan han i sidste ende alligevel blev fældet.

Lyt til podcasten om drabet på Maria From Jakobsen ved at klikke her. Eller i din foretrukne podcast-app