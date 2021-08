Præstens tale: 'Det var rent skuespil'

Familiemedlemmer til Maria From Jakobsen havde ikke meget til overs for Thomas Gotthards undskyldninger

Thomas Gotthard sparede ikke på undskyldningerne, da han fik det sidste ord i retten tirsdag, hvor han tilstod og blev dømt for at myrde sin hustru og bortskaffe liget.

Men Maria From Jakobsens søster, Mette, og hendes mand Niels From, har ikke meget til overs for præstens tale.

– Vi sad og fik kvalme. Han angrer overhovedet ikke. Han er pisseligeglad. Det er ren skuespil, lød det fra parret.

– Det eneste, han bekymrer sig om, er sit image.

Thomas Gotthard i sit virke som præst. Privatfoto

Komplet tragedie

Præsten lignede en, der tog tilløb til at holde en prædike, da han fik ordet af retsformanden, rejste sig op og henvendte sig til salen i sit sorte jakkesæt og hvide skjote.

– Jeg er skyldig i en komplet tragedie. Hver eneste dag ville jeg ønske, at det ikke var sket, lød det fra præsten, der med det samme blev afbrudt af retsformanden:

– Du skal sætte dig ned og tale til mig, lød det, inden den cirka to meter høje mand fik lov at fortsætte fra sin stol.

– Jeg slog Maria ihjel. Jeg tog egenhændigt den beslutning at fratage hende livet. Jeg fratog mine børn deres ultimative kærlighed, lød det blandt andet fra præsten, der dikterede talen fra et krøllet stykke papir med høj og tydelig stemme

– Mit liv har jeg sendt ud i mørket, hvor jeg vil forblive, men forhåbentlig har jeg sat et punktum for jer.

– Ingen skal have ondt af mig. De skal have ondt af Maria og vores børn.

Tak for venlig behandling

I talen takkede han også anklagemyndigheden, politiet og kriminalforsorgen for ’venlig og respektfuld behandling’.

Til sidst henvendte han sig direkte til sin hustrus pårørende og afsluttede sin tale med gråd i stemmen.

– Det kan virke som en hån at sige undskyld, men jeg kan ikke finde på bedre. Undskyld til mine børn, til Marias familie, til min elskede folkekirke.

– Men mest af alt undskyld til min elskede Maria.

Retten i Hillerød lagde rammer til tilståelsessagen mod Thomas Gotthard. Mange tilhørere - især Maria From Jakobsens pårørende - mødte op for at se ham få dommen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Thomas Gotthard blev idømt 15 års fængsel for det brutale drab, som han begik, fordi han ville have fred for sin kone og var forelsket i sin elskerinde.

Han gjorde alt for at slette Maria From Jakobsen fuldstændig og sørge for, at ingen nogensinde ville finde hendes lig. Alligevel klappede fælden altså.

Hans forsvarer Jesper Storm Thygesen havde argumenteret for maksimalt 13 års fængsel. Efter dommen udbad han sig betænkningstid i forhold til at anke strafudmålingen.