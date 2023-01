Pralede med luksusbiler: Nu bliver flere konfiskeret

Inden 2022 gik på hæld formåede den britisk-amerikanske influencer Andrew Tate at komme på alles læber på flere måder - inden han endte med at tilbringe nytåret bag tremmer.

I et tweet forsøgte han således at provokere den svenske miljøforkæmper Greta Thunberg, da han pralede med sine 33 biler.

Hendes kølige svar endte dog med at gå rekord-viralt, og siden viste det sig også, at hun og hendes tilhængere kunne le bedst, da Andrew Tate få dage efter blev anholdt og fængslet i Rumænien, mistænkt for menneskesmugling, voldtægt og for at have startet en gruppe for organiseret kriminalitet.

Og nu er der mulighed for at gnide ekstra salt i Tates sår, så hans efterhånden verdensberømte tweet fremstår endnu mere uheldigt.

Således blev adskillige af hans føromtalte luksusbiler lørdag beslaglagt af rumænsk politi som led i efterforskningen mod Andrew Tate.

Det skriver The Guardian.

En Ferrari bliver transporteret væk fra "The Hustlers University', hvor Tate-brødrene holdt til i Bukarest. Foto: Daniel Mihalescu/AFP/Ritzau Scanpix

Bilerne blev lørdag flyttet fra Andrew Tates opholdssted i Bukarest til et lager. Anklagemyndigheden har tidligere oplyst, at de har beslaglagt 15 biler og 10 ejendomme som følge af efterforskningen mod Tate.

Baggrunden for beslaglæggelserne er, at man vil forhindre, at bilerne bliver gemt af vejen, og så vil man bruge dem til at betale for efterforskningen og betale erstatning til ofrene, hvis der Tate bliver dømt.

Foto: Daniel Mihalescu/AFP/Ritzau Scanpix

Andrew Tate, der udover at være influencer også er kickbokser, sidder fortsat fængslet sammen med sin bror og to rumænske kvinder. Brødrene benægter begge anklagerne.

Ifølge anklagerne mod dem har brødrene i flere tilfælde lokket ofrene ved at forføre dem og antyde, at de ville indgå en relation med dem, hvorefter de på forskellig vis skal have tvunget dem til at producere porno til sociale medier.

Anklagemyndigheden har foreløbig identificeret seks potentielle ofre.

Foto: Daniel Mihalescu/AFP/Ritzau Scanpix