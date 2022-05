Premierminister anholdt: Anklaget for narkosmugling

Onsdag blev De Britiske Jomfruøers regeringsleder, Andrew Fahie, anholdt og tilbageholdt i Miami i Florida, USA.

Fahie blev anholdt af det amerikanske politis narkoenhed, DEA, da han var ved at stige på et privatfly, og han er nu tiltalt for at udnytte sin diplomatiske status til at smugle narkotika til USA.

De amerikanske anklagere beskrev ham som 'helt igennem korrupt' og fik stillet en kaution på hele 500.000 dollars svarende til mere end 3,5 millioner danske kroner.

Det skriver flere medier, herunder The Guardian.

'Rystende dårlig tilstand'

De voldsomme anklager om narkosmugling har kostet Andrew Fahie hans mandat som premierminister.

Det sker efter en mistillidsafstemning torsdag.

Jomfruøernes britiske guvernør, John Rankin, fortæller, at han vil arbejde tæt sammen med stedfortræderen Natalio Wheatley for at komme korruptionen til livs.

Wheatley kalder det 'et vigtigt og nødvendigt skridt for at forbedre Jomfruøernes demokrati.'

Det er mindre end to uger siden, at en britisk rapport opfordrede Storbritannien til at tage direkte kontrol over Jomfruøerne, fordi regeringen var i 'rystende dårlig tilstand' på grund af omfattende korruption.