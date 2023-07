Politiet oplyser, at der er problemer med 114

Der er knas med teknikken hos Sydøstjyllands Politi, og derfor kan borgere opleve problemer, hvis de forsøger at kontakte politiet via 114.

Det skriver politiet på Twitter.

'Der arbejdes på at løse problemet hurtigst muligt', skriver politiet.

Der opfordres til at indgive anmeldelser via politiets hjemmeside, og kun hvis man har akut brug for hjælp, skal man ringe til 112.

Ifølge politiet bliver flere opkald afbrudt, når borgere ringer ind på 114.