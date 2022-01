Prøvemedlemmer dømt: Skød mod kærestepars bil

To unge mænd anker lange straffe for drabsforsøg som del af rockerkonflikt. Ofrene blev formentlig forvekslet

To prøvemedlemmer i Bandidos forvekslede to helt tilfældige personer med folk fra den rivaliserende rockergruppe Gremium MC, da de affyrede syv skud mod deres bil på Brøndby Nord Vej i Brøndby 2. august 2020 ved 23-tiden.

Det slog Retten i Glostrup fast torsdag, da 23-årige Lucas Kragh Christiansen og 27-årige Alexander Anastasios Ikonomou blev idømt henholdsvis 13 og 14 års fængsel for drabsforsøg.

De ankede begge på stedet og er fortsat varetægtsfængslet.

Straffen blev hævet til det dobbelte, fordi retten vurderede, at skyderiet skete som del af en konflikt mellem rockergrupper.

- Retten har lagt til grund, at motivet var at ramme nogen fra den rivaliserende bande, fordi der var en konflikt. Under retsmødet kom det frem, at den konflikt handlede om markedet for salg af euforiserende stoffer, siger sagens anklager Mie Schjøtt-Kristensen.

Politiet ransagede 18 adresser, her i Brøndby, i forbindelse med konflikten mellem Bandidos og Gremium. Foto: Kenneth Meyer

Det var et kærestepar og deres lille barn, der blev skudt imod. Ikke personer, der var en del af rockermiljøet.

- Det er en forveksling. Man har forsøgt at lokke andre i baghold. Men heldigvis er der ikke nogen, der er blevet ramt af de syv skud, der blev affyret, siger anklageren.

Ud over selve drabsforsøget blev mændene også dømt for at have anvendt skydevåben på offentligt område under særligt skærpende omstændigheder.

Mie Schjøtt-Kristensen kalder det 'vanvittigt' at bruge skydevåben på åben gade på den måde.

- De markante fængselsstraffe skal ses i det lys. Det er en super alvorlig sag, og jeg er meget tilfreds med, at retten også finder en hård straf frem, siger Mie Schjøtt-Kristensen.

Alexander Anastasios Ikonomou blev anholdt kort efter skyderiet, mens Lucas Kragh Christiansen blev anholdt i december 2020 på baggrund af politiets efterforskning.

Inden da blev han efterlyst af politiet med navn og billede.

Lucas Kragh Christiansen blev efterlyst med dette billede. Politifoto

Knap tre måneder efter den første efterlysning udsendt politiet efterlysningen igen med et overvågningsbilleder fra en tankstation i Glostrup, som den unge mand besøgte cirka halvanden time før skudepisoden.

Den dengang 21-årige Lucas Kragh Christiansen var på en tankstation cirka halvanden time før skyderiet. Politifoto

To dage efter skyderiet blev der oprettet en visitationszone i Brøndbyøster, efter der også i dagene op til havde været flere skudepisoder.

Da visitationszonen blev oprettet, skrev politiet i begrundelsen, at der er et 'forhøjet trusselsniveau i det kriminelle miljø i dele af Brøndby Kommune, hvor de involverede parter vurderes at have en igangværende konflikt'.

'Det er politiets vurdering, at parterne har adgang til våben, herunder skydevåben. Den tilspidsede situation kan medføre yderligere voldelige hændelser med anvendelse af våben,' sagde politiet og understregede, at det var sandsynligt med gengældelsesaktioner, der kunne komme uden varsel.

Ifølge et konfliktnotat fra Nationalt Efterforsknings Center havde konflikten mellem Bandidos og Gremium stået på i tre måneder fra juni.

Her stod der: 'NEC vurderer endvidere, at Bandidos MC har stået bag en eller flere voldelige hændelser af denne karakter, som er rettet mod Gremium MC, og at Gremium MC tilsvarende har stået bag en eller flere voldelige hændelser af denne karakter, som er rettet mod Bandidos MC.'