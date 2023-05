Professor: - En tragedie uden lige

- Det er et paradoks, at vi har en indespærringspraksis, der er hårdere, før du er dømt, end efter du er dømt. Det giver vældig dårlig mening, når man har et princip om, at du er uskyldig indtil det modsatte er bevist.

Så klart udtrykker professor og retssociolog Peter Scharff Smith sig om den danske varetægtspraksis.

Ekstra Bladet har netop fortalt historien om Johan, der sad uretmæssigt varetægtsfængslet i otte måneder som sigtet i en hashsag med tråde til Pusher Street, før han blev pure frifundet. Mens han sad bad tremmer, måtte han skrive sit juraspeciale i hånden.

Forsvarer: Systemet kan fremstå fartblind

Annonce:

Peter Scharff Smith er tidligere seniorforsker hos Institut for Menneskerettigheder og er i dag professor ved afdelingen for kriminologi og sociologi på Universitetet i Oslo. Og så har han skrevet bogen Varetægtsfængsling – Danmarks hårdeste straf tilbage i 2017 sammen med en kollega.

- På sæt og vis er det bare blevet værre, siden vi skrev vores bog, for nu er det tilsyneladende det store flertal, der sidder de facto i isolation omkring 23 timer alene på cellen. I hvert fald i Vestre Fængsling. Og så er sagsbehandlingstiderne vokset. Så dem, der sidder, sidder længere og under ringere vilkår, groft sagt, siger professoren.

Johan sad varetægtsfængslet i mere end otte måneder, selvom han var uskyldig. Han sad mutters alene 23 timer i døgnet og oplevede også arrestanter, der knækkede. Foto: Jonathan Damslund

Peter Scharff Smith nævner, at vi tidligere tog en diskussion om, hvorvidt isolation var nødvendigt for at sikre politiets arbejde. Det virkede.

Han fortæller, at det nu er mindre end 1 procent af de varetægtsfængslede, der bliver placeret i isolation for at beskytte politiets efterforskning.

- Så er det lidt ærgerligt, at næsten alle sidder i isolation i praksis. Det kan man grine af, men det er jo en tragedie uden lige, for det er noget, der udgør en risiko for sundhedsskade.

Annonce:

Konsekvenserne er, at arrestanterne risikerer at blive syge, føler afmagt, kedsomhed og afsavn efter deres pårørende, hvor kontakten ofte besværes af, at de er underlagt besøgs- og brevkontrol.

- Der er en grund til, at risikoen for selvmord og selvmordsforsøg er særlig høj i varetægtsperioden.

Vestre Fængsel er med sine 506 pladser Danmarks største arresthus. Foto: Kenneth Meyer

- Det er farligt, og det går imod alt, hvad der handler om at arbejde kriminalpræventivt - hvor man giver dem noget meningsfuldt at lave og sørger for muligheder for ordentlig kontakt med familien. Det giver ikke rigtig mening, desværre.

- Og pårørende-perspektivet er vigtigt at få med. Der er børn, der har brug for en meningsfuld og jævnlig kontakt med deres forældre. Og det mener jeg ikke, at man lever op til med det her system.

Han fortæller, at varetægt fylder mere i det danske system end i mange andre lande. Hans bud på, at det er sådan, er, at det har man i større eller mindre grad altid gjort'. Altså et kultur-spørgsmål.

Annonce:

Han nævner, at han en gang hørte en tidligere dommer foreslå, at hvis man skulle have antallet af varetægtsfængslinger ned, så skulle politiet selv betale for varetægtsfængsling og naturligvis have budgettet til det.

- Og det er slet ikke nogen tosset ide, for så ville de nok begynde at interesse sig for, om det var nødvendigt i de enkelte sager. Nu er det en gratis omgang.

- I en retsstat burde man interessere sig mere for, hvordan man frihedsberøver, og jeg mener ikke, at det bør være reglen, at varetægtsfængsling sker under strengere vilkår og med færre rettigheder, før du er dømt. Det giver ingen mening.