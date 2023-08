Professor i bander: Mere vold og forråelse i rockerbandemiljøet

Banderne buldrer derudaf med drab, drabsforsøg, afstraffelser, overfald, hævn og attentater mod hinanden i et omfang, som ikke er set tidligere. Likvideringen i lørdags på en 30-årig mand fra Hells Angels på Christiania er bare det seneste eksempel.

Vurderingen af forråelsen i rocker- og bandemiljøerne kommer fra Line Lerche Mørck, professor i forebyggelse af radikalisering og bandeinvolvering ved DPU, Aarhus Universitet.

- Der er helt sikkert sket en radikalisering af volden, konstaterer Line Lerche Mørck.

Åben krig mellem HA og LTF

Særligt har der de seneste måneder været en eskalering og åben konflikt mellem Hells Angels (HA) på den ene side og den forbudte gadebande Loyal To Familia (LTF) på den anden.

Annonce:

Det førte tirsdag til, at Københavns Politi oprettede to visitationszoner med skærpet kontrol og overvågning på Christiania og Amager samt på Nørrebro og Nordvest-kvarteret.

En 30-årig mand med relation til Hells Angels blev lørdag aften likvideret på Christiania. Der er navneforbud på den dræbte, og derfor er hans ansigt masket. Privatfoto

Ud fra et konfliktnotat fra politiet fremgår det, at der i krigen mellem LTF og HA anvendes skydevåben, eksplosivstoffer og brandstiftelse. Det stemmer overens med den opfattelse, professoren har om den øgede forråelse.

- Der er mere vold, og den er farligere. Da jeg begyndte at forske i 1998, havde der været rockerkrig med hardcore våben, men blandt de unge på gaden, som man dengang slet ikke kaldte for gadebander, var der ikke samme grad i brug af skydevåben som i dag, siger hun.

Mere internationale

Hun ser også eskaleringen i, at flere af grupperingerne i dag er meget internationale.

Hells Angels var også til stede nationalt og internationalt for 10 og 20 år siden, men siden er andre kommet til, blandt andet Satudarah, som nu er blevet til Comanches MC med afdelinger mange steder ude i verden.

Annonce:

Shopper fra sted til sted

Hvor man engang var tro mod den klub eller gadebande, man var startet i, ser hun også, at medlemmerne i dag 'shopper' rundt.

- Man hopper på tværs af grupper. Man starter i én, og hopper til en anden. Rockergrupper går også ind i det, der tidligere har været gadegrupperinger, og omvendt, mener hun.

NNV ind i HA

Et konkret eksempel er, hvordan NNV (Nørrebro-Nordvest, red.) nedlagde sig selv, og lod sig opsluge i Hells Angels. Der gik ikke lang tid, før nogle hoppede videre til Comanches MC, mens andre forblev i HA.

- Det betyder, at de tager deres knowhow og den mere rå facon med ind i mere hierarkisk opbyggede grupperinger. På den måde er der også sket en forråelse, siger hun.

Også blandt de københavnske gadebander er medlemmer skiftet fra én til en anden gruppering, ligesom nogle nedlagde sig selv for at fusionere med andre.

- Det er nyt, at de shopper rundt på den måde. Før 2013-14 var det helt utænkeligt, og det var no-go. Nu er det normaliseret.

Annonce:

Konflikter tages med

Line Lerche Mørck mener derfor også, at der kan være stor risiko for, at konflikter fra en opløst gruppe trækkes med ind i den nye gruppe.

- Det kommer an på, hvor stærk en styring, der er i grupperingen. Grupperinger har jo en grundlæggende fælles interesse i at undgå for meget konflikt.

Særligt kan konflikter være et problem for de store internationale grupperinger, mener hun:

- Er der en konflikt i Danmark kan den sprede sig til andre lande.