Professor om skole-skandale: Rektor står til fyring

Ekspert i sager om brud på serviceloven vurderer, at Sorø Akademis leder har gjort sig skyldig i så grov pligtforsømmelse ved at skjule voldtægtssag, at klagen over ham bør ende med en afskedigelse

Sorø Akademis rektor, Kristian Jacobsen, er i overhængende risiko for at miste sit job, hvis Børne- og Ungdomsministeriet når frem til, at der er bund i den omfattende klagesag mod ham i forlængelse af voldtægtssagen mod en nu 19-årig tidligere dagskoleelev.

Det vurderer en af landets førende eksperter i sager om pligtforsømmelse, Kirsten Ketcher, som er professor ved Københavns Universitets center for retlige studer i velfærd og marked.

- Som klagesagen er belyst for mig, er der tale om en meget grov forsømmelse, og så vil jeg sige, at rektoren står til en fyreseddel. Jeg kan slet ikke forestille mig andet, siger Kirsten Ketcher på Ekstra Bladets henvendelse.

Professoren mener, at reglerne i vejledningen til Serviceloven og i paragraf 153 er 'meget klare', når det kommer til en skoleleders forpligtelse til at inddrage politiet og sørge for at orientere kommunen, hvis der er mistanke om overgreb mod en mindreårig elev:

- Der er ikke noget at diskutere. Kommer der en elev og siger, at hun er blevet voldtaget, så skal sagen anmeldes til politiet med det samme.

Den forurettede pige og den voldtægts-tiltalte mand gik i samme klasse her på Sorø Akademis dagskole. Foto: Per Rasmussen

Rektor krævede fortrolighed

Som Ekstra Bladet har afdækket, kører der hen over sommeren en verserende voldtægtssag bag lukkede døre mod den bortviste elev, som er tiltalt for to gange at have voldtaget en dengang 17-årig klassekammerat i akademiets dagskole. Det skal være sket sidste år med to måneders mellemrum.

Der ventes at falde dom om få uger i straffesagen, hvor rektor Kristian Jacobsen også har forklaret sig som vidne.

Pigen og hendes forældre gik oprindeligt til Kristian Jacobsen med voldtægts-anklagen i september 2021.

Det fremgår af klagen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, at han i stedet for straks at anmelde sagen til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som loven kræver af ham, ventede to måneder med tage det skridt. I forløbet gennemførte han flere mæglingsmøder mellem den forurettede pige og den senere tiltalte mand, uden at det førte noget med sig.

Straffesagen mod den voldtægts-tiltalte tidligere elev kører bag lukkede døre her i Retten i Næstved. Om kort tid ventes der at falde dom i sagen. Foto: Per Rasmussen

Det fremgår af et brev fra Kristian Jacobsen, som Ekstra Bladet også er i besiddelse af, at han betonede over for de to parter i sagen, at deres mæglingsmøder med ham var afviklet i 'fortrolighed'. Han understregede, at det var en fælles aftale.

Den tiltalte eks-elevs forsvarsadvokat, Julie Stage, har over for Ekstra Bladet givet udtryk for, at der i forløbet, før politiet kom ind i sagen, er gået vigtig dokumentation tabt, og at hendes klients rettigheder af flere grunde er trådt under fode.

Julie Stage har derfor indgivet en klage over Kristian Jacobsen til Børne- og Undervisningsministeriet, som har meldt ud, at man i departementet tager sagen 'alvorligt', og at den nu vil blive behandlet som en personalesag.

Ikke anmeldt for lovbrud

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har ingen kommentarer til sagen. Rektor Kristian Jacobsen ønsker heller ikke at udtale sig, men bekræfter over for Ekstra Bladet, at han mandag afleverede en redegørelse om sin rolle som mægler i voldtægtssagen.

Sorø Akademis rektor ønsker heller ikke at løfte sløret for, hvad der står i hans redegørelse.

- Det kan jeg jo ikke, siger Kristian Jacobsen.

Ekstra Bladet vil gerne have spurgt undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), hvordan det påvirker hende, at der nu er rejst en alvorlig klagesag mod rektoren på Danmarks eneste statsgymnasium. Hendes pressetalsmand henviser til, at der er tale om en personalesag og at ministeren ikke ønsker at udtale sig. Foto: Philip Davali

Det er uklart, om han også kan komme i konflikt med straffelovens paragraf 156 og 157, som retter sig mod offentligt ansatte ledere i skolesystemet, der undlader at underrette kommunen, hvis han eller hun har en mistanke om overgreb eller vold mod børn.

Strafniveauet for brud på underretningspligten blev i 2019 hævet til et års fængsel i særligt grove tilfælde. Det skete i forlængelse af, at det kom frem, at muslimske friskoler uforholdsmæssigt ofte undlod at underrette myndighederne om vold og seksuelle overgreb.

Ekstra Bladet har direkte spurgt Kristian Jacobsen, om han er blevet anmeldt til politiet for brud på underretningspligten.

- Nej, ikke mig bekendt, siger Kristian Jacobsen.

Det er uklart, hvornår ministeriet træffer afgørelse i den prekære personalesag.

Mikkel Villum Johansen, formand for akademiets bestyrelse, har meldt ud til mediet SN, at skolen fremover vil sætte øget fokus på seksuelt krænkende adfærd blandt eleverne, og at der vil blive oprettet et skærpet beredskab omkring seksuel samtykke.

