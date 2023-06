Promille på 2,4: Vanvidsbilist kører i grøften

Har du erfaringer med vanvidskørsel? Så hører Ekstra Bladet gerne fra dig. Kontakt journalisten her.

Onsdag aften rykkede politi og redning ud til en færdselsulykke ved Skagensvej i Tversted.

Det var en borger, som ringede til vagtcentralen, da en mandlig bilist var kørt i grøften efter at have mistet herredømmet over sin bil.

Det oplyser Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Promille på 2,4

Ved nærmere undersøgelse konstaterede politiet, at der var tale om en vanvidsbilist, da manden i grøften var yderst beruset.

En alkoholtest viste, at han havde en promille på 2,4, hvorefter han blev anholdt og kørt på sygehuset.

Manden blev sigtet for vanvidskørsel og fik konfiskeret køretøjet.

Evaluering af regler

I 2021 blev reglerne for vanvidsbilisme strammet. Her fik politiet mulighed for at beslaglægge og bortauktionere køretøjer brugt til vanvidskørsel. Det er uanset hvem, der ejer køretøjet.

Desuden skulle sådanne tilfælde straffes hårdere.

Men hvis det står til en række politiske ordførere, bør reglerne evalueres.

Hos de konservative er det dog ikke til diskussion. Straffen for uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel skal straffes dobbelt så hårdt som nu, og begrebet vanvidskørsel bør udvides.