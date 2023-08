Protest mod bander: Christianitter afspærrer Pusher Street

Natten til tirsdag har en gruppe christianitter afspærret indgangene til Pusher Street på Christiania.

Det oplyser Christianias pressegruppe i en pressemeddelelse.

- Aktionen sker i håb om at befri Christiania fra bandernes og rockernes tyranni, lyder det i pressemeddelelsen.

- Aktionen skal ses som en protest mod de utallige voldsepisoder i og omkring Pusher Street. En del af disse episoder får offentlig bevågenhed, men mindst lige så mange sker i det skjulte og når aldrig avisernes overskrifter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Et øjenvidne fortæller, at der er stillet containere op foran indgangene til Pusher Street tidligt tirsdag morgen.

Vagtchef i Københavns Politi Jonathan Wald oplyser, at politiet er til stede på Christiania og ved selvsyn har bekræftet, at Pusher Street er afspærret.

Politiet vil følge udviklingen.

Annonce:

I de sidste par år har politiet berettet om en stadigt mere hårdhændet optræden fra bandekriminelle i Pusher Street. Samtidig står det klart, at indsatsen mod den organiserede handel koster store ressourcer.

Christianitterne skriver i pressemeddelelsen, at de føler sig bange og magtesløse, og at det er årsagen til, at de ikke selv lukker gaden helt.

Politiet og politikerne opfordres samtidig til at træde til.

- Kære politikere. Kære politi. Hvorfor lukker I ikke bare Pusher Street? Er det, fordi I ikke vil? Eller er det, fordi I ikke kan?

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

I pressemeddelelsen understreges det, at aktionen ikke er rettet imod de mennesker, der bruger cannabis. Men christianitterne opfordrer dem dog til ikke at købe det på Christiania.

I slutningen af juni blev der afholdt et møde om situationen i Pusher Street, hvor flere myndigheder og Fonden Fristaden Christiania deltog.

Også justitsminister Peter Hummelgaard (S) var med på mødet.

Efter mødet sagde han, at der var basis for at arbejde videre.

Han ville på daværende tidspunkt dog ikke gå så langt som til at sige, at drøftelserne vil føre til en lukning af den kendte gade.