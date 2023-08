Provokunstner i retten igen: Ibi-Pippi frygter fængslet

I marts blev provokunstneren Ibi-Pippi idømt halvandet års fængsel og 1,9 millioner i bøde for hærværk mod et Asger Jorn maleri. I næste uge venter landsretten, hvor Ibi-Pippi kæmper for at undgå fængsel

Forfatter og billedkunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard er ’rystende bange’ for, at ubetinget fængselsstraf for hærværk mod Jorn-maleri stadfæstes af landsretten

– Jeg har ikke fortrudt, at jeg lavede den happening, men hvis jeg havde vidst, at det kunne få de her voldsomme konsekvenser, så havde jeg ikke gjort det.

Sådan lyder det eftertænksomt til Ekstra Bladet fra Ibi-Pippi Orup Hedegaard, inden den 46-årige provokunstner og forfatter på tirsdag skal møde i en ankesag ved Vestre Landsret.

I marts blev hun ved Retten i Viborg idømt halvandet års ubetinget fængsel samt betaling af erstatning på 1,9 millioner kroner for at have begået hærværk mod Asger Jorns kunstværk ’Den Foruroligende Ælling’ på Museum Jorn i Silkeborg.

Fra ælling til kælling

Midt i museets åbningstid klistrede Ibi-Pippi Orup Hedegaard et billede af sig selv, hvor hun ses inde i et klækkende æg, oven på Jorns værk. Og tilføjede sin egen signatur med sprit-tusch.

På den måde skabte Ibi-Pippi ifølge eget udsagn værket ’Den Foruroligende Kælling’.

– Asger Jorn modificerede en anden kunstners værk, og jeg har så med min tilføjelse dobbelt-modificeret det, siger Ibi-Pippi, der her viser sin udgave. Foto: Ernst van Norde

– Jeg gjorde det for at sætte fokus på, hvem der egentlig har ejerskabet til et kunstværk. Asger Jorn havde jo oprindelig købt et billede på et loppemarked, og så malede han en ælling oven på det oprindelige værk og skabte dermed et nyt. Men det billede ville aldrig fungere, hvis ikke det originale billede havde været der.

– Det nye værk fungerer kun i et samspil, men alligevel er det kun Jorn, folk taler om og hylder. Så reelt nedgør han en anden kunstner for at ophøje sig selv, og det bryder jeg mig ikke om, forklarer Ibi-Pippi baggrunden for sin kontroversielle handling.

– Asger Jorn modificerede en anden kunstners værk, og jeg har så med min tilføjelse dobbelt-modificeret det, siger hun.

Dybt rystet

Da byrettens afgørelse faldt i sagen, som er helt uden fortilfælde, ramte det Ibi-Pippi Orup Hedegaard som en hammer.

– Jeg har hele tiden erkendt mig skyldig i hærværk, og jeg synes også, jeg skal have en straf for det. Jeg har dummet mig, og det er min egen skyld. Jeg havde en forventning om, at jeg ville få en betinget fængselsstraf og et erstatningskrav, men at jeg blev idømt ubetinget fængsel, havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig.

– Jeg var lamslået og dybt chokeret, da dommen faldt. Fuldstændig i chok. Og her op til ankesagen har jeg det heller ikke ret godt og sover ikke meget om natten, siger hun.

Det er først og fremmest tanken om ubetinget fængsel, der skræmmer Ibi-Pippi Orup Hedegaard.

– Jeg er rystende bange for at sige det helt ærligt. Jeg er jo stået frem med, at jeg har fået juridisk kønsskifte, og jeg har ingen idé om, om det måske kan få nogle følger fra andre indsatte inde i et fængsel. Når jeg har anket byrettens dom, er det først og fremmest, fordi jeg håber, at landsretten vil nedsætte straffen til en betinget dom eller afsoning med fodlænke, siger hun.

– Jeg var lamslået og dybt chokeret, da dommen faldt i byretten. Fuldstændig i chok. Og her op til ankesagen har jeg det heller ikke ret godt og sover ikke meget om natten, siger Ibi-Pippi Orup Hedegaard. Foto: Ernst van Norde

Far til otte

Der er også et andet aspekt, som provokunstneren håber, landsretten vil have in mente, når de juridiske dommere skal se på sagen med nye øjne; nemlig at fem af Ibi-Pippi Orup Hedegaards i alt otte børn er i alderen tre til ti år.

Alle fem har hun med sin seneste af tre ekskoner, som bor blot et par stenkast væk i midtjyske Kjellerup.

– Jeg har daglig kontakt med mine fem yngste børn, som jeg henter og bringer til og fra dagpleje, børnehave og skole. Og det er der, jeg – i givet fald – har lavet det største svigt, hvis det ender med, at jeg skal i fængsel. Så har jeg svigtet som far og som forælder, siger Ibi-Pippi, der indtil endelig dom er ustraffet og aldrig har fået så meget som en parkeringsbøde.

Voldtog papskilt og blendede foster

Ibi-Pippi Orup Hedegaard er provokunstner og forfatter, og ud over hendes kontroversielle happening og hærværk mod Cobramaleren Asger Jorns værk ’Den Foruroligende Ælling’ på Museum Jorn i Silkeborg i 2022 har hun tidligere stået bag en række spektakulære optrin, der har vakt opsigt.

I 2014 simulerede hun, som på det tidspunkt endnu ikke havde fået juridisk kønsskifte og stadig var en mand, et samleje med et stort papskilt, der forestillede en iPhone 6-mobiltelefon.

Det skete midt i åbningstiden i Føtex i Viborg, og formålet med happeningen var at sætte fokus på den ’materialistiske liderlighed i samfundet’.

Under den simulerede voldtægt af papskiltet bedyrede daværende Per Orup Hedegaard, at han nu var den første, som havde fået ’Iphone-sex’.

En happening, der vakte opsigt og forargelse hos flere af de kunder, der intetanende var kommet ind i varehuset for at købe brød, smør og mælk, men altså fik en noget andet oplevelse.

Provokunstneren blev ved den lejlighed fulgt ud af Føtex af en vagt.

Ibi-Pippi Orup Hedegaard begik hærværk, da hun tilføjede Cobra-maleren Asger Jorns værk ’Den Foruroligende Ælling’ et påklistret selvportæt og sin egen signatur. Hun havde dog ikke i sin vildeste fantasi tænkt, at det kunne medføre en ubetinget fængselsstraf på halvandet år. Foto: Ernst van Norde

Indkaldt til livmoder-screening

I 2015, kort efter at Ibi-Pippi havde fået godkendt juridisk kønsskifte, gik hun ind i kvindernes omklædningsrum i Viborg Svømmehal, gik i bad og klædte om til badedragt.

Hun gjorde det for at vise de dilemmaer og efter hendes mening mange huller og mangler, der er i loven om juridisk kønsskifte.

Optrinnet blev i første omgang taget høfligt imod af de øvrige kvinder i omklædningsrummet, men hun blev alligevel bedt om at forlade stedet, fordi flere af dem følte sig dårligt tilpas over Ibi-Pippis tilstedeværelse, idet hun fysisk fremstår som en mand.

Det hjalp ikke, at hun kunne fremvise sit nye sygesikringsbevis, der dokumenterede, at hun er en kvinde. Ligesom det heller ikke hjalp, at hun konstaterede, at hun var eller ville blive indkaldt til screening for livmoderhalskræft.

Hun blev af bademesteren bedt om i stedet at gå i bad og klæde om i omklædningsrummet for handicappede, hvilket hun selv mente var diskrimination.

Ligebehandlingsnævnet afviste efterfølgende, at der var tale om diskrimination.

Makrelsalat og dåsebajere

Samme år vakte Ibi-Pippi Orup Hedegaard også opsigt, da hun gik ned ad gågaden gennem sin fødeby Silkeborg kun iført underbukser og kroppen indsmurt i makrelsalat, mens hun indimellem satte sig og drak dåseøl. Hun kaldte sin happening ’Hetero Pride’ og var et modstykke til Gay Pride.

Når hun havde valgt makrelsalat og dåsebajere til sin happening, skyldtes det, at hun ifølge eget udsagn havde bemærket, at mange enlige mænd havde et stort forbrug af netop det.

Performance-kunstner Uwe Max Jensen lavede sin egen happening uden for Retten i Viborg, da Ibi-Pippi Orup Hedegaard blev dømt 6. marts i år. Foto: Ernst van Norde

I 2016 stod hun bag en udstilling, hvor hun blendede en lille del af sin, ifølge Ibi-Pippi, daværende kones døde foster fra en ufrivillig abort i 11. graviditetsuge. Og bagefter drak indholdet, der var iblandet is og vand.

– Vi var selvfølgelig meget kede af og i sorg over, at min kone havde aborteret. Men da vi ville begrave fosteret, kunne vi ikke få lov, fordi fostre før den 12. uge her i landet bare bliver betragtet som affald og bliver smidt ud. Det var det, jeg ville sætte fokus på, siger Ibi-Pippi Orup Hedegaard.

I juli i år udprintede hun tidligere overlæge Svend Lings selvmordsmanual, signerede samtlige 25 A4-ark og satte Nikes slogan ’Just do it’ på. Værket kaldet ’You are welcome to use the exit door’ blev solgt til en tysk samler for 68.000 kroner.