Psykisk syg afleverede revolver til politiet

En dommer har mandag besluttet at frihedsberøve en mand på en psykiatrisk afdeling, efter at manden søndag eftermiddag troppede op hos politiet på Københavns Hovedbanegård med en revolver.

Den 45-årige mand havde taget sin Smith & Wesson med til politiekspeditionen for at aflevere den. Han ville ikke længere have den liggende i sin lejlighed, er det kommet frem under et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Betjentene på Hovedbanegården besluttede at anholde manden. Sigtelsen handler om overtrædelse af straffelovens bestemmelse om skydevåben. Der er tale om særligt skærpende omstændigheder, fordi manden gik rundt med våbnet på offentligt sted, mener man.

I retsmødet sagde den 45-årige, at han tidligere i år først købte revolveren og senere også ammunition. Af hvem ville han ikke sige. Men årsagen er, at han følte sig truet.

Manden er i behandling med antipsykotisk medicin og er tilknyttet psykiatrien.

Dommerens kendelse lød på varetægtsfængsling i 17 dage. Begrundelsen er hensynet til retsfølelsen. Men frihedsberøvelsen skal ske på en psykiatrisk afdeling.