Psykisk syg erkender kvindedrab

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Den nu 32-årige mand, der er tiltalt for drab på en næsten dobbelt så gammel kvinde på hendes øde beliggende ejendom i Frederikssund Kommune tilbage i august sidste år, erkender nu, at det var ham, der slog den enlige kvinde ihjel ved kvælning og med blandt andet saksestik.

Politiet fandt ifølge senioranklager Bente Schnacks forelæggelse den 60-årige kvinde liggende på ryggen og livløs i en blodpøl i hendes køkken først på aftenen.

I kvindens brystkasse sad det ene ben af en saks, og hun blev erklæret død en halv time senere.

Kvalt, stukket og snittet i

Manden er tiltalt for at have tildelt kvinden tramp og spark til hovedet og halsen og for at have slået hende ihjel ved kvælning.

Han skal desuden have stukket og snittet hende 25 gange i halsen og på kroppen.

En betjent og en politihund leder her efter spor i nærheden af gerningsstedet for drabet på den 60-årige kvinde i Frederikssund Kommune. Foto: Kenneth Meyer

- Det har jeg det forfærdeligt med. Jeg er ked af det, jeg har gjort, sagde han her til morgen under sin forklaring under straffesagens hovedforhandling i Retten i Hillerød.

Han erkender også at have sat ild til det sommerhus, han boede i, og i efter angrebet på kvinden at have stjålet hendes bil og være kørt til København.

Hukommelsen er blank

Manden har forklaret, at han ingen hukommelse har om, hvad der skete i forbindelse med drabet, og i hele taget om den periode af sit liv.

Men efter samtaler med sin forsvarer, Mai-Brit Storm Thygesen, finder han det logisk, at det var ham, der dræbte kvinden og derefter udsatte hendes krop for stik og snit med en saks og en kniv.

Han kan til gengæld ikke erindre noget om, hvilket motiv der kunne være for at gå så voldsomt til angreb på den enlige kvinde, som han ifølge politiet ikke kendte i forvejen og ikke havde noget udestående med.

Den 32-årige mand er også sigtet for at have tildelt to politibetjente knytnæveslag i ansigtet 6. august sidste år i forbindelse med sin anholdelse i København. Her efterforsker en talstærk politistyrke drabet i Frederikssund Kommune. Foto: Kenneth Meyer

Forsvareren lagde i sin kommentar til anklagerens forelæggelse vægt på psykiateres og Retslægerådets vurdering af, at manden er sindssyg, og hun er enig i anklagerens påstand om, at han bør stå til en anbringelsesdom.

Dommen i sagen ventes at falde i næste uge.

Præget af elektrochok

Den tidligere fisker af færøsk oprindelse har siden grundlovsforhøret været varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Han har som led i behandlingen været udsat for elektrochok adskillige gange, hvilket ifølge Mai- Brit Storm Thygesen har ødelagt en betydelig del af hans hukommelse. Han har også i perioder haft et større misbrug af hash og hallucinerende svampe.

Han er også tiltalt for vold mod to politibetjente og trusler mod en sundhedsassistent i forbindelse med og i forlængelse af sin anholdelse. De forhold kan han ikke umiddelbart erkende.

Navneforbuddet mod manden, som blev nedlagt i forbindelse med grundlovsforhøret efter hans anholdelse, blev ophævet ved begyndelsen af dagens retsmøde.