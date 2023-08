Psykisk syg ville dræbe: - Det er skræmmende

En 19-årig psykisk syg mand havde for et år siden planer om at skyde løs på kunder i en lokal Rema 1000, men opgav kort før, da virkeligheden ramte ham

Et skarpladt haglgevær, ammunition, fem knive, et baseballbat og en økse.

Alle de ting havde en nu 19-årig psykisk syg mand med sig, da han befandt sig kort fra en Rema 1000-butik 21. august sidste år.

Tidligere på dagen havde han været inde i butikken for at undersøge, hvor mange mennesker der var.

Ville 'pløkke en masse mennesker'

Den dømte har fortalt, at han havde tanker om at 'pløkke en masse mennesker', men indså i en nærtliggende skov omkring 50 meter fra supermarkedet, at det var forkert.

Lige under et år senere, 16. august 2023, har den unge mand erkendt sig skyldig og har modtaget en anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling på fem år.

'Det er skræmmende'

Ekstra Bladet har snakket med lokale kunder foran den Rema 1000-butik, manden havde tænkt sig at angribe.

- Det er skræmmende, så selvfølgelig bekymrer det mig. Jeg har små børn der går i institution, siger Karen Schulz Nielsen, der netop har været inde for at handle.

Karen Nielsen plejer at handle i denne Rema 1000. Hun synes, sagen er skræmmende. Foto: Emil Agerskov

Lige efter den 19-årige opgav ideen om at skyde løs i butikken, lagde han sine våben fra sig i den nærtliggende skov og ringede til sin far.

Her hentede faren ham, og kort efter blev den psykisk syge mand anholdt.

Flere psykiske sygdomme

Nordsjællands Politi har allerede fra starten behandlet sagen i al hemmelighed, indtil manden i dag altså blev idømt en anbringelsesdom på psykiatrisk afdeling.

- Hjælpen er ikke til stede. De stakkels mennesker skal have noget hjælp. Jeg håber, regeringen lytter, men det gør de ikke. De siger bare en masse ting. De gør aldrig noget, siger Jan Thomsen, der er på vej hen til sin bil.

Jan Thomsen bor lige i nærheden af Rema 1000 i Hareskovby. Foto: Emil Agerskov

Den 19-årige lider af tvangshandlinger, aspergers syndrom og skizotypi, der er en lettere form for skizofreni uden hallucinationer.

Gjorde sig klar i skoven

Efter manden havde undersøgt forholdene i supermarkedet, tog han hjem, hvor han stjal haglgeværet fra sin brors våbenskab. Nogle af knivene var hans egne, og andre havde han taget fra sin far og bror.

Med våbnene på sig, tog han af sted mod Rema 1000-butikken, hvor han søgte mod den nærtliggende skov for at gøre sig klar.

Det er dog ikke noget, der i fremtiden kommer til at bekymre Kurt Røhmann, der er bosat i nærområdet.

- Jeg kommer ikke til at tænke over det. Så ville jeg have nok at se til, siger han.

Den Rema 1000-butik den psykisk syge mand havde planer om at skyde løs i. Foto: Emil Agerskov

Anbringelsesdommen

Den psykisk syge tog aldrig sigte på nogen, og da han stod med geværet i hænderne, gik det op for ham, at han var ved at gøre noget forfærdeligt.

I dansk ret kan personer, der anses for utilregnelige i gerningsøjeblikket på grund af for eksempel sindssygdom, ikke straffes.

Men findes de skyldige, kan deres handlinger få andre konsekvenser, for eksempel en dom til anbringelse.

En anbringelsesdom er ligesom en fængselsdom en berøvelse af den dømtes frihed, men i stedet for at afsone en straf i et fængsel skal den dømte være indlagt og modtage behandling.