Psykolog dømt for overgreb på 15-årig

Et seksuelt overgreb på en blot 15-årig pige har fredag ført til, at en 33-årig mandlig psykolog er blevet idømt 10 måneders fængsel.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hændelsen fandt sted i februar i år, hvor psykologen havde taget den 15-årige, der var klient hos ham, med på en køretur, som endte i et skovområde nær Holstebro.

Her havde psykologen befølt pigen flere steder på kroppen, uden hun havde givet samtykke til det, og det har retten altså afgjort skal koste psykologen en fængselsstaf.

- Jeg er meget glad for, at retten i dag var enig med mig i, at den her episode krævede en mærkbar fængselsstraf. Der er tale om et klart brud på tillidsforholdet psykolog og klient imellem, og derfor glæder det mig også, at retten nu har frakendt psykologen muligheden for at beskæftige sig med børn fremover, siger anklagerfuldmægtig Christian Skov Poulsen i pressemeddelelsen.

Psykologen er nemlig i forbindelse med dommen blevet frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge de kommende fem år. Frakendelsen gælder både i forbindelse med hans arbejde og i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Ifølge politiet ankede den 33-årige dommen.