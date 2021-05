Psykolog tiltalt for dødstrusler: - Eneste måde at få hende til at holde kæft

Kontakt journalisten her

'Du skulle satanedme brændes ihjel med sådan noget her eller skoddes ihjel.'

Sådan lyder en af mange alvorlige trusler, som en kendt psykolog fra Aarhus ifølge et anklageskrift har udsat sin tidligere elev og kæreste for.

Ekstra Bladet kan via en aktindsigt se, at psykologen er anklaget for ikke mindre end 15 forhold - herunder afpresning, vold og trusler mod den unge kvinde, som han mødte på en videregående uddannelse, hvor han underviste i psykologi.

'En eller anden dag gør jeg et eller andet ved dig, som jeg ikke selv vil synes om,' har han også sagt, ifølge anklageskriftet, ligesom han er tiltalt for at have slået hendes ansigt ned i håndvasken og tvunget hende til at overføre penge til ham.

'Uheldige' udtalelser

Psykologen benægter anklagerne, men indrømmer samtidig at have truet hende.

- Det er ganske rigtigt. Efter hun havde truet med, at mit barn og jeg skulle i saltsyre, siger han til Ekstra Bladet i et telefoninterview.

Ekstra Bladet er i besiddelse af en række lydfiler, der indgår som bevismateriale i sagen, og hvor psykologen kommer med trusler af forskellige art. Her er der dog ingen trusler fra kvinden mod ham.

- Du siger, at du vil prøve at være hård ved hende fra et til ti, hvor ti er at skære øjnene og tungen ud?

- Ja det lyder da fornuftigt. Det er da en meget lille trussel i forhold til, hvordan hun har ødelagt mig og mit liv.

- Så du ser ikke noget som helst forkert i de her udtalelser fra din side?

- Jo, de er da uheldige (...). Altså jeg kan sige sådan, at det var den eneste måde, man kunne få hende til at holde kæft på, fordi hun også er borderline.

Ekstra Bladet har også talt med kvinden i sagen. Hun medvirker anonymt. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Forstår ikke hans argumentation

Ekstra Bladet har været i kontakt med forurettede i sagen. Hun nægter at have truet ham.

- Det har jeg aldrig gjort, siger hun til Ekstra Bladet.

- Og derudover forstår jeg ikke hans argumentation. Der står da ingen steder i straffeloven, at man må true folk, hvis de har borderline? Hvilket jeg i øvrigt ikke lider af.

Ekstra Bladet har set kvindes journalnotater fra overlægen i Enhed for Personlighedsforstyrrelser på Skejby Sygehus, hvoraf det fremgår, at hun ikke opfylder betingelserne for diagnosen borderline. Udredningen er foretaget i forbindelse med behandling af ptsd, som kvinden har lidt under efter sit forhold til psykologen.

- Jeg glæder mig bare til at få en afslutning på den her sag, så jeg kan komme endegyldigt videre med mit liv, siger hun yderligere.

Psykologen fortæller, at beviserne for, at hans trusler udspringer af, at kvinden også har truet ham 'vil komme frem i retten', når sagen skal for en dommer i begyndelsen af maj.