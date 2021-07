Pumpgun, pistol og narko: Kærestepar fængslet

Et kærestepar på henholdsvis 22 og 26 år har siden 12 december sidste år været fængslet i en hidtil hemmeligholdt sag.

Politiet mistænker dem for at være i besiddelse af store mængder narko og to våben.

Det skete efter betjente dagen før ved 15-tiden slog til mod en lejlighed i Valby, fremgår det af retsdokumenter, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Parret er sigtet for i en lejlighed i Valby at have været i besiddelse af ti kilo kokain samt emballage, som ifølge politiet stammer fra yderligere to kilo kokain. Det, mener politiet, blev solgt til ukendte købere i månederne op til anholdelsen.

13.250 kroner, der ifølge sigtelsen også blev fundet i lejligheden, mistænker politiet hidrører fra salg af 26,5 gram kokain, mens tre kilo hash blev opbevaret med henblik på salg.

Udover de mange kilo kokain og hash fandt politiet også en skarpladt Glock pistol, 74 skarpe patroner, en skarpladt Winchester pumpgun og 27 skarpe haglpatroner.

Af hensyn til efterforskningen blev grundlovsforhøret afholdt for lukkede døre, og derfor fremgår det ikke, om de sigtede har afgivet forklaring eller hvordan de i øvrigt forholder sig til sigtelsen.