Punktum i Se og Hør-sag: Landsret afviser kendis-anke

Landsretten har afvist at behandle Line Baun Danielsens og Remees anke i et privat søgsmål, hvor de har krævet erstatning i kølvandet på Se og Hør-sagen

9. april i år afgjorde Københavns Byret, at ingen af de ansvarlige i Se og Hør-sagen skulle betale godtgørelse til seks danske kendte, der havde sagsøgt dem.

Blandt sagsøgerne var musikproduceren Remee og tv-vært Line Baun Danielsen, og de besluttede efter afgørelsen at anke sagen til landsretten.

Men det har landsretten nu afvist.

Ikke hver dag en anke afvises

Ved sagen, der blev afgjort ved Københavns Byret i april, sagsøgte Line Baun Danielsen både Aller Media, daværende chefredaktør på Se og Hør Henrik Qvortrup, Qvortrups afløser, Kim Ejler Henningsen, og den såkaldte tys-tys-kilde. Dog valgte hun kun at anke afgørelsen vedrørende Aller Media.

I Remees tilfælde retter anken sig mod Kim Ejler Henningsen og tys-tys-kilden. I april havde han også sagsøgt Aller Media.

Det er ikke hver dag, landsretten vælger at afvise en anke. I Retsplejeloven står det beskrevet, at det udelukkende er muligt at afvise en anke, hvis 'der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten, og sagen ikke er af principiel karakter eller andre grunde ikke i øvrigt taler for, at sagen skal behandles af landsretten.'

Se og Hør-sagen kort 2008-2012 Se og Hør modtager løbende oplysninger om danske kendte gennem den såkaldte 'tys-tys-kilde', der leverer informationer om kendte og kongeliges brug af kreditkort. April 2014 Tidligere BT-journalist udkommer med bogen 'Livet, det forbandede'. I bogen beskriver han, hvordan tys-tys-kilden fodrede ugebladet med oplysninger om kendte ud fra deres brug af kreditkort. Oplysningerne har de brugt til at skrive historier om de kendte. Maj 2014 Nets fortæller, at det kan have været en af deres medarbejdere, der har forsynet Se og Hør med oplysninger, og at de vil forhindre, at ansatte fremadrettet ikke skal kunne få adgang til fortrolige oplysninger. Det kommer frem, at tys-tys-kilden har fået 10.000 kroner sort af Se og Hør hver måned for at forsyne dem med oplysningerne. August 2016 Aller Media modtager i en tilståelsessag en bøde på 10 millioner kroner. Tidligere nyhedschef Lise Bondesen og tidligere redaktionschef Kim Bretov idømmes hver især seks måneders betinget fængsel. November 2016 To tidligere chefredaktører, to journalister og tys-tys-kilden bliver dømt. Blandt de dømte er Henrik Qvortrup, Kim Henningsen, Ken Bjørnskov Rasmussen, Kasper Denager Kopping og tys-tys-kilden selv. Straffene landede på mellem fire måneders betinget fængsel og halvandet års ubetinget. November 2017 Det kommer frem, at 21 kendte - heriblandt politiker Morten Helveg Petersen (R) og skuespillerne Mads Mikkelsen og Casper Christensen - stævner Aller Media, to tidligere chefredaktører samt tys-tys-kilden. De kræver godtgørelse på i alt seks millioner kroner for den ulovlige overvågning. Marts 2020 Europaparlamentariker Morten Helveg Petersens sag er den første, der bliver ført som følge af stævningen. Politikeren kræver en godtgørelse på 250.000 kroner i byretten, 125.000 kroner i landsretten og 75.000 i Højesteret. Han får dog ingen godtgørelse ved domstolene. Flere kendte har siden droppet deres krav om godtgørelse. April 2021 Der falder dom i sag, hvor Remee, Casper Christensen, Iben Hjejle, Oliver Bjerrehus, Martin Jørgensen og Line Baun Danielsen har sagsøgt ansvarlige personer i sagen. Kilde: Ritzau Vis mere Vis mindre

Udgangspunkt i Højesterets afgørelse

Europaparlamentariker Morten Helveg Petersen sagsøgte som den første tys-tys-kilden, Henrik Qvortrup og og Aller Media, og sagen gik hele vejen til Højesteret, hvor han tabte. Den afgørelse fik flere kendisser til at frafalde deres søgsmål.

Højesterets afgørelse i Helveg Petersens sag ligger til grund for landsrettens afgørelse om ikke at lade Remee og Line Baun Danielsens sager gå om. I afgørelsen lægger de vægt på, at der ikke er fremlagt materiale eller anført beviser, der kan føre til en ændring af byrettens vurdering i sagerne, som altså er foretaget på baggrund af Højesterets dom.

Kim Ejler Henningsens advokat, Kåre Pihlman, oplyser onsdag til Ekstra Bladet, at det er rart med et punktum i sagen.

- Det er ret sjældent, at en civil ankesag afvises på den måde, hvilket understreger, at Landsretten slet ikke har været i tvivl. Så vi er glade over omsider at kunne lægge sagen bag os.

