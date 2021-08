Pusher anholdt på Christiania

Mens christianitter lægger op til et oprør mod Pusher Street, fortsætter den daglige handel i gaden.

En 38-årig mand blev mandag fremstillet i dommervagten i København og sigtet for at være en del af den organiserede hash-handel på Christianias Pusher Street.

Han blev anholdt søndag for at videresælge hash fra en bod og være i besiddelse af hash, skunk og joints.

Et broderskab

Manden forklarede selv under grundlovsforhøret, at han havde stået ved en bod med flere andre og rullet en joint, da der pludselig blev råbt 'ost'.

Herefter fik han stukket 3,7 gram hash, 24 gram skunk, 6 store joints og 6 almindelige joints i hænderne af en anden, som politiet efterfølgende fandt på ham.

Han fortsatte med at forklare, at han ikke var involveret i at drive boden, udover at han hjalp til, mod selv at få joints til at understøtte sit daglige forbrug af hash. Han beskrev boden som en slags broderskab.

Sigtelsen lyder dog på, at han kort forinden anholdelsen havde solgt hash for flere tusinde kroner, hvilket han erkendte. Han er ligeledes sigtet for også at fungere som pusher ved tre andre lejligheder i marts og juli.

Manden blev ved grundlovsforhøret beskrevet som maniodepressiv, på kontanthjælp og uden fast bopæl.

Han erkendte sig skyldig og blev varetægtsfængslet i 10 dage.