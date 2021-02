Pusher knaldet på Snapchat

En 30-årig mand er blevet idømt 10 måneders ubetinget fængsel efter at have drevet en lyssky forretning gennem det sociale medie Snapchat

Den 7. januar blev en 30-årig mand afsløret som narkohandler, da han forsøgte at sælge stoffer igennem Snapchat. Den kunde, han mødtes med, var ikke, hvad han havde forventet.

- Politiet opdagede, at der blev handlet med stoffer gennem Snapchat, og så sender man en føler ud og tager ud og anholder vedkommende, siger senioranklager ved Østjyllands Politi Jakob Beyer til Ekstra Bladet.

Kunden viste sig nemlig at være politimænd fra Østjyllands Politis specialpatrulje. De mødtes uden for en adresse i Randers NØ, og her anholdt og sigtede politifolkene den 30-årige og hans ven på stedet. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mere kreative

Selvom der blev anholdt to, viste det sig hurtigt, at det kun var den 30-årige, der var relevant for sagen. Det oplyser senioranklager Jakob Beyer og fortæller, at folk er blevet noget mere kreative, når det kommer til at sælge stoffer.

- Folk finder hele tiden nye veje til at begå kriminalitet. Her laver de deres lyssky forretninger gennem medier, de ikke forventer, politiet holder øje med, siger han til Ekstra Bladet.

En spændende ransagning

Efter anholdelsen foretog politiet en ransagning i mandens lejlighed i Randers C, hvor de fandt salgsposer med kokain og hash, nogle tusinde kroner i kontanter, en digitalvægt og et narkoregnskab. Desuden var Snapchat-kontoen åben på mandens telefon, da han blev pågrebet.

Ifølge pressemeddelelsen blev det under ransagningen vurderet, at manden var i besiddelse af minimum 100 gram kokain og et kilo hash, som skulle bruges til både videresalg og eget forbrug.

Manden har været varetægtsfængslet frem til onsdag, hvor dommen faldt, og nu kan han se frem til at afsone resten af sin 10 måneder lange dom.