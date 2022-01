Pusher kørte Emilie ihjel: Sendte store smil til vennerne

24-årig beklagede sig til ven over at have siddet i fængsel i syv måneder efter trafikdrab, der kostede teenager livet sankthansnat

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 24-årig mand, der blandt andet er tiltalt for med vanvidskørsel at have kostet den 19-årige Emilie Hansen livet, har tirsdag formiddag i retten bedyret, at han har det psykisk svært.

- Han er tynget af dårlig samvittighed, både i forhold til afdødes og sin egen familie, lød det indledningsvis, da hans forsvarsadvokat redegjorde for personundersøgelsen af sin klient.

Det afholdt dog ikke den 24-årige fra at sende store smil til sine fremmødte kammerater, give en enkelt high-five og minde dem om, at han har siddet varetægtsfængslet længe.

- I dag for syv måneder siden, lød det lavmælt, da den 24-årige sendte en af sine venner et lettere forurettet udtryk.

- Du må bare…, svarede vennen, uden at færdiggøre sætningen.

Den 24-årige, som har fuldskæg og tirsdag er iført mørke bukser og en sort Givenchy-sweatshirt, har flere gange krævet at blive løsladt, men uden held.

Han er tiltalt for uagtsomt manddrab efter særligt skærpende omstændigheder ved med sin vanvidskørsel at køre over for rødt og torpedere den 19-årige kvinde fra Kastrup, der var på vej hjem på cykel efter en hyggelig sankthansaften på Islands Brygge. Efterfølgende stak han af.

I bilen var også tre passagerer, som sammen med føreren af bilen er tiltalt for at være flygtet uden at hjælpe den døende teenager.

Flere domme

Som Ekstra Bladet tidligere har tidligere afsløret, er den 24-årige flere gange dømt som pusher.

Det kom anklager Emilie Jønsson også ind på, da hun gennemgik hans personlige forhold tirsdag formiddag. Én af flere domme for overtrædelse af både færdsels- og straffelov er afsagt i november 2021 og anket til landsretten.

Blandt andet det fik den tiltaltes forsvarsadvokat Mette Maria Lorentzen til højlydt at beklage sig over, at dommen skulle nævnes.

Hun kunne ikke se, hvilken relevans den havde 'udover tilsvining af min klient'.

Anklageren understregede her, at den er relevant, fordi størstedelen af de i alt 18 forhold, manden er dømt for, handler om kørsel under påvirkning af cannabis - noget han dog ikke er tiltalt for i denne sag.

To af de medtiltalte har også pletter på straffeattesten. En 25-årig er også dømt for at have deltaget i den organiserede hashhandel på Christiania, og den 24-åriges ekskæreste har en betinget dom for grov vold i baggagen. Alle har givet udtryk for, at de har dårlig samvittighed over den skæbnesvangre nat.

'Kom til køre over for rødt'

Da det var forsvarsadvokat Mette Maria Lorentzens tur til at procedere, talte hun også om sin klients samvittighed.

- Han angrer på det dybeste, hvad der skete den aften og er dybt bevidst om sit ansvar. Han kom til at køre over for rødt, sagde hun.

Da vendte Emilie Hansens mor sig mod sin mand og gentog opgivende ordene 'kom til'.

Emilie Hansens mor på gerningsstedet, hvor hendes datter blev dræbt, da hun cyklede hjem fra en sankthansfest. Foto: Linda Johansen

- Det skal han leve med resten af livet, fortsatte den tiltaltes forsvarsadvokat.

- Han er far til et mindre barn og fuldt ud bevidst om, at han har forvoldt andre smerte. Det er ikke for at forklejne det ansvar eller omfanget af den smerte, sagde hun og forklarede også, at hendes klient ikke var klar over, at det var et menneske, bilen havde ramt, da man herefter flygtede fra stedet.

- Han så ikke Emilie Hansen. Det er ikke et forsøg på at opdigte noget, sagde Mette Maria Lorentzen, som uddybede, at hendes klient først havde indset, at noget var sket, da han sammen med sin ekskæreste, som også er tiltalt i sagen, gik tilbage til gerningsstedet.

Hun og to øvrige medtiltalte har under retssagen forklaret det stik modsatte. De var ikke i tvivl om, at en person var blevet påkørt.

19-årige Emilie Hansen fra Kastrup mistede livet, da hun blev ramt af Audi A4 Limousinen i krydset Englandsvej/Sundholmsvej på Amager sankthansnat sidste år.

De i alt fire tiltalte tæller udover den 24-årige mand, der kørte bilen, ekskæresten på 18 år og to mænd på henholdsvis 24 og 25 år.

Ekskæresten nægter sig skyldig. Under dagens retsmøde blev det besluttet, at hun skal mentalundersøges. Den eventuelle straf over hende bliver dermed først udmålt, når undersøgelsen er foretaget.

De to andre passagerer erkender sig delvist skyldige - dog ikke i at have overtrådt straffeloven, men udelukkende færdselsloven.

Emilie Hansens mor har stået frem i Ekstra Bladet og fortalt om sin datter, tragedien og den ubærlige sorg i håb om at være med til at stoppe vanvidsbilisme og undgå lignende ulykker i fremtiden.