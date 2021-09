Pusher om Emilies død: Jeg kørte bilen

En 24-årig mand, der ifølge politiet forvoldte en 19-årig kvindes død med sin vanvidskørsel, erkender flere forhold i den alvorlige tiltale.

Det oplyser hans forsvarsadvokat, Mette Maria Lorentzen, til Ekstra Bladet.

Hendes klient er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, blandt andet grov hastighedsovertrædelse, ved sankthansnat at have kørt omkring 100 kilometer i timen, hvor fartgrænsen lyder på 50.

Bilen, der ifølge tiltalen var stjålet, ramte 19-årige Emilie Hansen, der på cykel var på vej hjemad efter en hyggelig aften.

Flere i bilen

Ud over føreren sad der ifølge anklagemyndigheden tre andre i bilen. I stedet for at hjælpe den livsfarligt kvæstede kvinde stak de ifølge tiltalen af fra ulykkesstedet.

’Jeg kan oplyse, at min klient erkender at have ført bilen, men det bestrides, at der skulle være tale om særlig hensynsløs kørsel, og at det skulle være foregået i en brugsstjålen bil. Min klient erkender at have forladt uheldsstedet efterfølgende’, oplyser Mette Maria Lorentzen i en mail til Ekstra Bladet.

Hun ønsker ikke forud for den kommende retssag at kommentere sagens øvrige detaljer.

Det er uvist, hvordan de tre medtiltalte stiller sig til sagen. De er på fri fod.

Det har føreren af bilen - en Audi A4 Limousine - ikke været, siden han 25. juni blev varetægtsfængslet. Siden har han flere gange uden held forsøgt at blive løsladt. Torsdag i sidste uge skulle der have været retsmøde om den fortsatte varetægtsfængsling, men manden har valgt at blive frivilligt bag tremmer de næste 14 dage, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Fødselsdag i fængslet

Mens Emilie Hansen døde, før hun kunne fejre sin 20-års fødselsdag, har manden, der er tiltalt for at have kørt hende ihjel, holdt sin 24-års fødselsdag i fængslet.

Som Ekstra Bladet tidligere har tidligere afsløret, er han flere gange dømt som pusher. Det gælder også en af de medtiltalte.

– Tiltalepunkterne dækker over et meget alvorligt hændelsesforløb, og vores vurdering er, at der er tale om særlig hensynsløs kørsel, har advokaturchef Kristian Kirk Petersen udtalt.

Grundlovsforhør og efterfølgende retsmøder i sagen har været afholdt bag lukkede døre og afskåret offentligheden i at få kendskab til sagens detaljer - dermed også omstændighederne omkring den påståede stjålne bil.