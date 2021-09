Pusher Street-bagmand skudt: Nu er han død

Han var i årevis med til at tegne det rå miljø i Pusher Street og var en fremtrædende skikkelse blandt de Hells Angels-relaterede hash-pushere i det daværende 'Fronten'.

15. juni 2010 blev han klokken 00.55, 41 år gammel, for øjnene af sin kæreste skudt på Christiania, og i søndags døde Kenneth Vigeholm, kaldet 'Cosby'.

Det bekræfter hans mor over for Ekstra Bladet.

Dødsfaldet skete, efter Kenneth Vigeholm blev ramt af en infektion. På den baggrund valgte han at stoppe med at indtage føde.

Beslutningen fik moderen til at spørge: 'Er det nu, du vil dø?'

Hertil svarede Kenneth 'Cosby' Vigeholm ifølge moderen 'ja' og vendte tomlen opad.

Moderen ønsker ikke sit navn frem, men Ekstra Bladet kender hendes identitet. Hun beskriver sønnens 11 år efter skudepisoden som lidelsesfulde, hvor han igen og igen genoplevede den nat på Christiania, hvor en fortsat ukendt gerningsmand lå gemt bag en busk ved Infohuset og pludselig hoppede frem.

Efter at have sikret sig Kenneth Vigeholms identitet begyndte gerningsmanden at skyde. Vigeholm blev ramt af seks skud. De fire i hovedet, de øvrige i maven og skulderen. Fire mænd med tilknytning til Bandidos blev anholdt og siden løsladt.

Sagen er aldrig opklaret.

Deltog i debat

Nogle år forinden havde Vigeholm efter 19 år i hash-gaden offentligt udtalt sig i debatten om fristadens fremtid:

- Pusher Street er ikke Christianias ansvar. Til gengæld har pusherne et ansvar over for Christiania. Hvis vi sort på hvidt får myndighedernes garanti for, at Christiania fredes, hvis Pusher Street er væk, må konklusionen være, at vi fjerner boderne. Men det skal være en klokkeklar garanti, der dropper alle krav om normalisering af Christiania, udtalte Vigeholm.

Ud over at være toneangivende i Pusher Street var Vigeholm under 1990'ernes blodige krig mellem Hells Angels og Bandidos en del af HA's interne hierarki. Han nåede dog kun at være såkaldt 'hangaround', før han udtrådte. Han forblev dog tæt på flere fremtrædende HA'ere, herunder den nu udsmidte Svend 'Svin' Erik Holst.

Vigeholm blev i 2005 idømt to års fængsel for omfattende hashhandel i fristaden. Året efter kom det frem, at han også var en kendt figur blandt folk i det københavnske jetset.