Pusher Street-drab: - Vi kender gerningsmandens rute

Københavns politi kender den rute, som den formodede gerningsmand til drabet på 23-årige Lucas flygtede ad, efter han affyrede de dræbende skud på Christiania 26 oktober omkring klokken 17.46.

Manden kørte på en sort dame-elcykel, der blev fundet ved Kildebakken i Søborg, der ligger omkring 12 kilometer fra gerningsstedet i Pusher Street på Christiania.

Politiet har tidligere efterlyst vidner, der har set gerningsmanden på Christiania og i Københavnsområdet - og i særdeleshed i områderne omkring Søborg, Gladsaxe og Vangede, hvor han sidst er set kørende omkring klokken 18.20.

- Politiet er bekendt med ruten, som gerningsmanden har kørt, men det er noget, som vi af efterforskningsmæssige årsager holder for os selv, fortæller Rasmus Nielsen, politikommissær fra Afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi.

Lucas' familie og venner gik et mindeoptog fra Rådhuspladsen til Christiania efter drabet. Foto: Anthon Unger

Politiet har endnu ikke lagt sig fast på et motiv til drabet, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger skete ved en hashbod, der styres af en Bandidos-rocker.

- Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvorfor det lige var Lucas, der blev dræbt, eller hvorfor det lige var der, drabet skulle ske. Vi efterforsker bredt, og det hele indgår i efterforskningen, siger Rasmus Nielsen.

- Det er jo desværre ikke første gang, at der er nogen, der er blevet skudt i forbindelse med organiseret kriminalitet og på Christiania, men det er da enormt voldsomt og kynisk at skyde en mand på den måde ved højlys dag.

- Jeg kan kun udtrykke min medfølelse med familien. Det er jo forfærdeligt, at man skal miste et barn eller en bror på den her måde. Det er barskt. De fortjener at få en afklaring, og det er det, vi arbejder hårdnakket på at levere til dem med alle de ressourcer, vi har.

Kort efter drabet blev to mænd anholdt, men de er begge løsladt igen, og sigtelserne er droppet.

- P.t. har vi ikke nogen sigtede, siger Rasmus Nielsen, der fortæller, at Københavns Politi har fået flere henvendelser på baggrund af efterlysningen af gerningsmanden på elcyklen.

- Men desværre ikke noget, der har kunnet lede os frem til en ny sigtet i sagen. Det er ofte problematisk at efterforske de her drab, der ligger i regi af organiseret kriminalitet, hvor det ikke er alle, der har lyst til at tale med politiet. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få fra offentligheden, siger han og fortsætter:

- Jeg kan også have en formodning om, at der er flere, der har overværet drabet og set gerningsmanden, som politiet ikke har hørt fra endnu. Og de personer vil jeg da gerne sende en opfordring til om at henvende sig.

Manden beskrives som 16-25 år gammel med lys hud og dansktalende. Han er lav og spinkel af bygning og var iført maskering for underansigtet, mørk jakke med hætten oppe, mørke bukser, der stumper, så man kan se enten lyse strømper eller bare ankler, sorte sko og grålige handsker.

Hvis man har oplysninger, skal man kontakte Københavns Politi på 114.

Læs mere om Lucas og hans korte liv her: Lucas blev dræbt i Pusher Street .