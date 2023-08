Pusher Street lever: - Jeg er chokeret

En rocker - og bandekonflikt har ført til, at Københavns Politi indfører visitationszoner de næste to uger i København.

Stemningen er på kogepunktet, når det gælder Christianias berygtede Pusher Street.

Efter weekendens bestialske drab på fristaden, som kostede en 30-årig HA-rocker livet, tordner et samlet Christiania nu mod gaden, som de i en historisk pressemeddelelse kræver lukket.

Men der skal mere til at slå Pusher Street ud af kurs.

Med høj kasketføring og mørkt træningstøj står unge mænd på stribe klar til at servicere kunder i hashboderne, da Ekstra Bladet besøger gaden mandag eftermiddag.

Pusher Street lever, og salget fortsætter. Tilsyneladende ufortrødent.

'Chokerende'

Meget lidt vidner egentlig om weekendens bestialske drab.

Ganske få blomster pryder brostenene foran Stjerneskibet, hvor skyderiet fandt sted, mens et par betjente patruljerer i og omkring gaden.

43-årige Andy Winter fra London, England, forstår godt, at man vil lukke Pusher Street. - Det er chokerende, at salget bare fortsætter, siger han. Foto: Kenneth Meyer

Ellers går solen sin vanlige gang over fristaden. Hashtyperne Blomst, Kashmir og Sour Diesel er der nok af.

- Det er chokerende, at salget fortsætter, men på en måde er det vel ikke overraskende, når der er så mange penge i det, udbryder britiske Andy Winter, da Ekstra Bladet fortæller ham om skyderiet.

- Men jeg er godt nok i chok over, at der har været skyderi den anden dag. Det er skørt, for jeg følte mig egentlig ret tryg, fortsætter den 43-årige turist.

'Uhyggeligt'

20-årige Ellen Lindberg fra Stockholm følte sig knap så tryg. Hun havde på forhånd læst om lørdagens skyderi.

'Det var lidt uhyggeligt, så jeg ville nok ikke gå igennem Pusher Street igen,' siger Svenske Ellen Lindberg på 20 år. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg ville ikke komme her om aftenen. Det var lidt uhyggeligt, så jeg ville nok ikke gå igennem der igen, konstaterer hun.

Lukas Lundquist på 21 år, også fra Stockholm, stemmer i:

- Jeg forstår godt, man vil lukke det. Folk går med deres børn, og der er stoffer over det hele, så det er ret usædvanligt. Man er lidt ekstra varsom, når der har været skyderi, men i dagtimerne er der så mange mennesker, så jeg følte mig tryg.

Luk det bare

Fælles for alle tre turister er, at de ville besøge Christiania, selv hvis det lykkes politikerne og fristadens beboere at lukke Pusher Street.

- Folk går med deres børn, og der er stoffer over det hele, så det er ret usædvanligt, siger Lukas Lindquist fra Sverige efter en gåtur i Pusher Street. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg ville stadig komme, fordi det historisk set er ret interessant, siger Andy Winter.

Som var det et ekko siger Ellen Lindberg:

- Jeg ville komme her igen for at se de smukke bygninger og historien, selv hvis de lukkede Pusher Street.

'Det er trist'

Som den kvikke læser har bemærket, vil kun turister stille op. Ingen danskere, endsige naboer, ønskede at stå frem ved navn.

En anonym nabo til Christiania håber dog, at Pusher Street omsider vil blive lukket.

- Det er trist, hvad der sker. Der sker fede ting derinde, men også mange forfærdelige. Jeg kommer der ikke så meget af selvsamme grund.

- Jeg føler mig ikke tryg, siger vedkommende.

Fem personer blev ramt af skud ved Stjerneskibet i Pusher Street lørdag. Skyderiet kostede en 30-årig HA-rocker livet. Foto: Kenneth Meyer