Pusher Street lukket igen: 'Her er totalt kaos'

Pusher Street på Christiania blev juledag klokken 16 i al offentlig ubemærkethed lukket frem til 2. januar 2021.

Det er sket i enighed mellem Christiania Fondens bestyrelse og Københavns Politi, og det har allerede fået hashhandlen til at sprede sig til stor gene for almindelige borgere i og omkring fristaden.

- Her er totalt kaotisk. Det vrimler med kriminelle typer, som er vildt ubehagelige. Jeg har aldrig oplevet noget lignende på Christiania.

Det siger Hulda Mader, christianit og medlem af fristadens pressegruppe, i forlængelse af corona-nedlukningen.

Hulda Mader oplyser, at christianitterne ikke har været med på råd, fordi det ikke har været muligt at gennemføre fællesmøder om sagen. Men retningslinjerne er blevet fulgt, forklarer hun, selvom konsekvenserne er værre, end hun forestillede sig.

- De der bande-typer har stillet sig op flere steder herude. Det er ikke et kønt syn, og det skaber stor utryghed. Også blandt almindelige christianshavnere, siger Hulda Mader, som får meldinger om, at der opholder sig, hvad hun beskriver som 'truende' ikke-christianiter omkring fristadens hovedindgang og også foran Loppen.

Samfundssind og bla-bla

Hulda Mader mener, at politiet bør være meget mere til stede på Christiania, når der nu er tvunget en nedlukning igennem, men hun ser helst, at politiets påbud bliver trukket tilbage, så Pusher Street kan blive åbnet igen.

- Der er kun to muligheder. Enten må politiet være til stede i døgndrift, når vi er nu blevet pålagt det her meget imod vores egen vilje, og ellers må vi bare åbne, og tage konsekvenserne af det. Det er virkelig slemt nu, siger christianitten.

I foråret var Pusher Street også lukket under først runde af corona-epidemien i Danmark. Det fik hashhandlen til at brede sig til andre områder - som her i Nørrebroparken. Foto: Ekstra Bladet

- Hvad kan I selv gøre?

- Vi fik at vide, at vi skulle følge reglerne og vise samfundssind og bla, bla, bla, men politiet er her kun 'on-off', og jeg har været i kontakt med christianitter, der føler sig truet, og mange er utrygge, lyder Hulda Maders vurdering.

Tommy Laursen, politiinspektør i Københavns Politi, oplyser, at politiet er 'massivt til stede'

Han medgiver, at situationen ifølge hans folk i marken siden fredag eftermiddag har været præget af en stigende trafik af, hvad han beskriver som 'lykkeriddere' i randområderne omkring Christiiania og på voldene. Det gælder både uniformerede betjente og civilklædte politifolk.

Christiania blev lukket helt ned for besøgende i foråret. For tiden lukker de indgangene klokken 22.

Forsøger at score penge

- Det er rigtigt, at nogle af de pusher-typer, som normalt kommer på Christiania nu er meget synlige udenfor, fordi de forsøger at destabiliseere situationen og score penge på det. Det var også, hvad vi forventede efter nedlukningen af området i foråret. Det er vi forberedt på at håndtere, forklarer Tommy Laursen.

Han oplyser, at politiet går målrettet efter at indkredse de folk, som sælger stoffer i Christianias randområder, og det førte til fire anholdelser alene i timerne efter Pusher Streets lukning juledag.

Christianitten Hulda Mader mener, at politifolk burde være mere synligt til stede, når nu fristaden er blevet påtvunget en nedlukning af Pusher Street indtil 2. januar 2021. Billedet er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: Jonas Olufson

Tommy Laursen fortæller, at der vil være politifolk til stede dag og nat, så længe området vil være lukket ind i 2021, og han er ikke i tvivl om, at det vil være muligt at holde de kriminelle i skak.

- Ja, det tænker jeg. Det har vi gjort før, og det gør vi igen. Jeg ved, at der allerede er hashkøbere, der går forgæves derude. De finder ud af, at det ikke bare er risikofyldt at sælge men også at købe omkring Christiania, siger politiinspektøren.

Bestyrelsesformand: Rent lykkeridder-land

Knud Foldschack, advokat og formand for Christiania Fondens bestyrelse, understreger, at det er politiets opgave at skabe tryghed, og at det ikke er muligt at diskutere lukning af Pusher Street eller ej 'med Covid-19'. Foto: Daniel Hjorth/Ritzau Scanpix

Politiinspektør Tommy Laursen understreger, at det ikke er sundhedsmyndighederne men politiet og Christiania Fonden, der er blevet enige om, at den store mængde af personer omkring Pusher Street nødvendiggjorde en nedlukning. Det er ført igennem for at dæmpe risikoen for en ukontrollabel smittespredning.

Det er Knud Foldschack, advokat og formand for Christiania Fondens bestyrelse, enig i.

- Det her handler ikke om pusherne eller politiet. Dem kan vi ikke lade os styre af. Lukningen er 100 procent opstået på grund af Covid-19. Vi kan ikke have, at Christiania bare er åben, mens landets broer og grænser bliver lukket. Det er vi enige om i bestyrelsen, siger Knud Foldschack.

Politiet skal skabe ro

- Men hvor er smertegrænsen i forhold til den utryghed, der nu breder sig på hele Christianshavn?

- Jamen, det er ikke bestyrelsen, der bestemmer det. Vi kan kun appellere og sende et kraftigt signal. Vi kan jo ikke diskutere med Covid-19. Føler folk sig truet og utrygge, så er det en opgave for politiet skabe ro, siger Knud Foldschack.

Han håber inderligt, at det lykkes ordensmagten at forhindre, at situationen fra forårets nedlukning af Pusher Street ikke gentager sig.

- Det var jo et rent lykkeridder-land, og det var til ulyst og skade for alle, konstaterer Knud Foldschack, som gør opmærksom på, at det i en tid med corona ikke har været muligt at afvikle fællesmøder og diskutere lukning eller ej med christianitterne.

