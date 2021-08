Pusher svarer igen: Christianitter er dobbeltmoralske

Flere end 100 navngivne christianitters historiske 'nok er nok'-opråb om at lukke Pusher Street får nu en af fristadens professionelle pushere til at svare igen.

Den 28-årige 'P' fortæller, at han lever af hashsalg og i to år har forvaltet en bod i 'gaden' for en af Christianias faste beboere. Han advarer, om at en lukning af hashsalget i området vil få store konsekvenser. Også for christianitterne selv.

- Det vil betyde, at dele af turistindtægterne vil forsvinde, og det vil flytte hashhandlen ud på Københavns gadehjørner, hvor der vil opstå vold og skyderier, og folk med barnevogne vil blive spurgt om hash, mener manden, som ikke ønsker af stå frem med navn af hensyn til sin egen sikkerhed.

Gaver til ungerne

Manden har selv familie og børn, og hans eget motiv for at sælge hash er 'ren overlevelse'.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne få et almindeligt arbejde. Men det er umuligt. Jeg er tidligere straffet. Folk som mig får ikke en chance, siger 'P'.

Pusheren fortæller, at han hver dag kan stikke 4000 kroner i lommen. Penge som ifølge ham selv især går til at betale husleje og gaver til ungerne.

- Så dit motiv for at tale for gadens bevarelse er, at du så vil miste de penge?

- Nej. Jeg lever af det her, og jeg kan tage ud og spise hver dag. Men jeg ville kunne tjene mere, hvis hashsalget blev flyttet ud i byen. Der vil være flere forvirrede hoveder, som vil købe hash, hævder 'P'.

Han giver ikke meget for de christianitter, som nu vil af med Pusher Street. Efter hans mening ville det skade Christiania.

- De er så dobbeltmoralske. Mange af dem ryger selv hash, og de tjener også på hashsalget. En dele af indtægterne går jo netop tilbage, fortæller 'P', som ikke vil oplyse, hvor stor en del af hans indkomst, der kommer christianitterne til gode.

Politifolk arbejder på højtryk efter drabet på en 22-årig christianit natten til lørdag 4. juli. Efterforskningen har endnu ikke ført til en opklaring. Foto: Local Eyes

Idioter i begge lejre

- Du har selv børn. Kan du ikke forstå, at voldsspiralen gør beboerne utrygge?

- Jo, jo. Jeg ville aldrig selv tage mine børn med i gaden. Men der er intet had. Volden kommer af, at folk ikke betaler, hvad de skylder, på grund af alle de nedlukninger og corona, og hvad ved jeg. De får det så også til at se ud som om, det kun er os pushere, der er idioter. Der er også masser af christianitter, der opfører sig som små børn og laver ballade, siger 'P'.

Pusher Street: Rydninger, drab og hashsalg Pusher Street på Christiania har i flere årtier været en omdiskuteret magnet for kriminalitet og illegal handel med hash og genstand for benhård politisk debat og politiets konstante bevågenhed. Gaden har været ryddet flere gange. Der er typisk godt 30 boder fordelt ud over selve gaden, der strækker sig over et par hundrede meter og også består af en større plads. I følge pushernes oprindelige interne regelsæt skal hver bod ejes af en person, der bor på Christiania. Men efter ordensmagtens pres, der har medført en del fængslinger, er der slækket på reglerne, således, at der blot skal være knyttet en bosiddende christianit til hver bod. I 2016 ryddede christianitter selv gaden efter et opgør, hvor to politibetjente og en civil person blev ramt af skud. Den formodede gerningsmand døde efter en skudveksling i forbindelse med hans anholdelse. Vis mere Vis mindre

Han mener, at problemer med bande-grupperinger omkring Pusher Street gør det sværere at håndhæve de regler, der for eksempel er fastlagt i Christianias grundlov.

- Jeg forstår godt, at folk gerne vil have fristaden for sig selv. Men det vil ikke være godt for nogen. Heller ikke for politiet, mener 'P'.

- Hvad vil konsekvenserne af en lukning være?

- Det vil blive det rene ragnarok, forudser 'P'.

Han er flere gange dømt for organiseret hashhandel og indbrudstyveri.

