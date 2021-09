Pusher tiltalt for drab: - Jeg lukker øjnene og skyder

Røveri indgår i anklageskrift

På anklagebænken sidder også to kammerater til den dræbte rapper.

De to mænd på 22 og 26 år er tiltalt for at have deltaget i handlen om de 50 kilo hash, men hvis retten ikke finder, at der overhovedet var hash tilstede på parkeringspladsen ved væddeløbsbanen, ønsker anklagemyndigheden dem dømt for forsøg og medvirken til røveri.

Det skete 'under trussel med knive eller skydevåben', lyder det i anklageskriftet.

De to er dog ikke tiltalt for våbenbesiddelse og i tiltalen nævnes intet om den skudveksling, som Mike Birkholm Bruus og den 42-årige pusher ellers påstår.

– Det skyldes, at vi på nuværende tidspunkt ikke har fundet, at der var tilstrækkelige beviser til at rejse tiltale for det forhold, har anklager Birgitte Ernst tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Den gang lød det, at anklagemyndigheden dog endnu ikke har opgivet en påtale for den del endnu.

– Og så længe noget ikke er påtale opgivet kan man ikke afvise, at det kan løftes på et senere tidspunkt, lyder det.