Pyroman tiltalt: Stak ild til containere og biler

Slagelse plaget af påsatte brande sidste sommer, hvor der også var fare for at personer kunne være kommet noget til

Hen over sommeren i fjor var Slagelse udsat for en række ildspåsættelser, hvor containere, biler og pavillioner, som en pyroman havde udset sig som mål.

En 36-årig mand er siden anholdt og nu tiltalt for serien af ildebrande.

I alt er manden tiltalt for 12 forhold. Det vides ikke, hvordan manden forholder sig til anklagerne.

Serien af ildspåsættelser udspandt sig i perioden fra 5. juni til 19. juni.

Første forhold i serien udspandt sig ved 4.30-tiden 5. juni hvor der blev stukket ild på en affaldscontainer, en træpavillion og skraldespand.

Brandvæsnet blev tilkaldt og fik slukket ilden, inden den bredte sig.

Natten efter anvendte man en ukrudtsbrænder til at stikke ild på en træklods, der så blev skubbet ind under en parkeret bil. Her fik ilden ikke ordentlig fat og døde ud, før den antændte personbilen.

Samme nat blev der yderligere to forskellige steder stukket ild på skraldespande og en træpavillion.

De følgende nætter fortsatte samme modus. Særligt den såkaldte uddannelsesfirkant, der inkluderer byens gymnasium og tekniske gymnasium, var plaget.

Gentagne gange blev der her stukket ild på containere og skraldespande.

Også udhuse og carporte var mål på pyromanen. Her var der fare for, at ilden kunne have fået fat beboelse.

Sidste episode udspandt sig 19. juni ved 4-tiden om morgenenen.

Her blev der ved hjælp af benzin stukket ild på træpaller og en skraldespand, der stod i en indkørsel.