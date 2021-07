Pytonslange løs i Aarhus

En pytonslange slap lørdag aften løs i Risskov i Aarhus.

Ejeren havde anbragt terrariet, hvor slangen normalt opholder sig, på terrassen, men pludselig var slangen væk, og manden kontaktede politiet. Slangen er fortsat ikke fundet.

- Den er ikke giftig og bider under normale omstændigheder ikke, lyder det fra Østjyllands Politi, som tilføjer, at der er tale om en cirka en meter lang slange.

- Der er ingen grund til at blive opskræmt, men vi tænkte, det var meget rart at vide, at man kunne støde på den i baghaven, siger vagtchefen. Sker det, kan man kontakte politiet på telefon 114.

Der er tale om en brun- og sortmønstret pytonslange.

Østjyllands Politi er ikke klar over, hvilken type pytonslange der er tale om, men den mest almindelige i Danmark er en kongepyton. Det passer også med beskrivelsen af den forsvundne slange.

Det er en kvælerslange, men det betyder ikke, at man skal frygte, at den angriber. Pytonslanger er heller ikke giftige og er ganske ufarlige for mennesker, fortæller Brian Rasmussen, som er udstillingschef hos Randers Regnskov.

- Det hedder en kvælerslange, fordi den kvæler sit bytte, men den ville aldrig se et menneske - heller ikke et lille barn - som et bytte, siger han og tilføjer:

- Det største, en slange på en meter ville kunne spise, er en mellemstor rotte.

De kan også i sjældne tilfælde finde på at bide, men heller ikke det er der nogen grund til at være bange for.

- De fleste kvælerslanger har omkring 200 tænder, som er tre-fire milimeter. Man ville bløde en smule, men kun meget kort. Det er desuden et af de reneste bid, man kan få. Slanger sluger deres bytte helt, og derfor sidder der ikke madrester i tænderne, forklarer Brian Rasmussen.

Hvis det er en kongepyton, vil den dog formentlig ikke bide, hvis den føler sig truet, men derimod folde sig sammen som en kugle med hoved og hale gemt i midten.

Den vil typisk gemme sig et sted, hvor den kan finde ro - for eksempel under buske eller andre genstande - og dukke frem, når der er sol for at få lidt varme.

- Men den vil formentlig fortsat ligge mellem nogle buske eller lignende, hvor den kan føle sig tryg. Den vil ikke opsøge mennesker. Den har ingen interesse i mennesker, fastslår Brian Rasmussen.