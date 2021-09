QAnon-shaman erklærer sig skyldig

QAnon-shamanen, Jacob Chansley, der er blevet verdenskendt efter hans deltagelse i stormløbet mod den amerikanske kongres, har erklæret sig skyldig i at have blokeret for valgforløbet sjette januar.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Jacob Chansley gik viralt, da han i bar overkrop og iført pelshue med horn stormede kongressen. Han er en ledende figur i den kontroversielle konspirationsbevægelse QAnon, hvis medlemmer ser Donald Trump som en slags frelser, der skal redde USA.

Chansley erklærede sig skyldig fredag i retten i Washington, og det er en alvorlig sag, der kan udløse en maksimal straf på 20 år. Det forventes dog, at straffen bliver langt mildere, fordi Chansley ikke tidligere er straffet.

Han har accepteret at betale 2000 dollars til at reparere skaderne i kongressen. Derudover risikerer han en bøde på op til 250.000 dollars.

Advokat: Er blevet syg i fængslet

Jacob Chansley har ifølge sin advokat fået flere psykiske diagnoser under sin varetægtsfængsling.

Advokaten, Albert Watkins, fortalte i juli, at Chansleys tilstand er blevet værre i løbet af den tid, han har siddet bag tremmer.

- Mens han har tilbragt i isolation, har forværringen af hans mentale tilstand været mærkbar - selv for det utrænede øje, sagde forsvarsadvokaten

Chancley er blandt andet blevet diagnosticeret med forbigående skizofreni, bipolar lidelse, depression og angst.