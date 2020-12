Rådhuspladsen spærres af til nytår

Rådhuspladsen i København bliver spærret for 'almindelig adgang' nytårsaften.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Årsagen er de høje smittetal med covid-19 i København og en frygt for, at folk vil følge traditionen og samles på Rådhuspladsen ved nytårstid.

Beslutningen om at spærre Rådhuspladsen af er taget af Københavns Kommune efter dialog med politiet.

Indhegningen betyder, at der ikke vil være adgang til væsentlige dele af pladsen.

- Den nuværende situation med høje smittetal er meget alvorlig, og det er i det lys, at Københavns Kommune på vores opfordring sætter et hegn op rundt om det meste af Rådhuspladsen for at undgå, at alt for mange samles omkring fejring af indgangen til 2021. I år skal vi ikke kun holde afstand til fyrværkeriet, men også til hinanden, siger Jørgen Bergen Skov, der er chefpolitiinspektør for Københavns Politi.

Muligt at krydse pladsen

Hegnet omkring pladsen vil blive sat op i løbet af 30. december, og pladsen vil være helt spærret af fra 31. december klokken 16 til 1. januar klokken 9.30.

Det vil være muligt at krydse pladsen til fods og på cykel via en særlig passage, ligesom det vil være muligt at komme til og fra metrostationen, men det vil ikke være tilladt at tage ophold på pladsen.

Hvis man forcerer afspærringen på pladsen, kan det udløse en bøde, oplyser politiet. De vil være til stede for at sikre, at afspærringen bliver respekteret.

- Gælder ikke kun på Rådhuspladsen

Ligesom landets øvrige politikredse opfordrer Københavns Politi i øvrigt til, at man overholder restriktionerne i forbindelse med nytåret.

- Det er afgørende, at alle tager ansvar og husker de gode vaner med at holde afstand og ikke samler sig for mange på det samme sted. Det gælder ikke kun på Rådhuspladsen, men også alle andre steder i byen, hvor forsamlingsloftet på ti personer skal tages bogstaveligt. Vi kommer til at være massivt til stede i hele byen, så vores betjente kan bidrage til, at der holdes afstand og tages hensyn, både i forhold til smittefare og fyrværkeri, siger Jørgen Bergen Skov.

Politiet gør desuden opmærksom på, at det gældende forbud mod salg af alkohol efter klokken 22 stadig er gældende nytårsaften.

Tidligere mandag oplyste politiet, at man ophæver de advarselszoner, der er oprettet fire steder i byen, henholdsvis i dele af Kødbyen, på Vestergade, på en del af Gothersgade og i Skateparken i Nørrebroparken. Det skyldes, at færre opholder sig udendørs i byen som følge af de gældende restriktioner.